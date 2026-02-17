De acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación, el año escolar para enseñanza básica y media comenzará el miércoles 4 de marzo, mientras que los docentes deberán presentarse a sus funciones el 2 de marzo.

Si bien la gran mayoría de los estudiantes retomará sus actividades durante ese mes, algunos establecimientos educacionales han hecho uso de su facultad para modificar el calendario escolar, adelantando el ingreso a clases para la última semana de febrero.

Desde el Gobierno, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, señaló que la principal preocupación es la recuperación de la asistencia regular, afectada severamente desde la pandemia.

LEER ARTICULO COMPLETO