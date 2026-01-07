AChM: La desmunicipalización educativa está "sacrificando a muchas generaciones"

En entrevista con Lo Que Queda del Día, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri (independiente-Renovación Nacional), lanzó este miércoles una dura crítica al proceso de desmunicipalización de la educación.

Tras conocerse los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), el jefe comunal aseguró que el traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) responde a una "reforma ideológica que choca con la práctica, con la realidad de la educación en Chile", que ha priorizado la centralización de recursos por sobre la calidad en el aula.

"Se realizó hace años atrás una reforma donde la burocracia gana y, cuando la burocracia gana, es muy difícil que tenga buenos resultados porque no se está administrando bien", advirtió Alessandri, que exigió una auditoría profunda a nivel nacional.

"Chile tiene el deber de estudiar la reforma que se hizo, de estudiar los resultados, porque los resultados no son buenos, pero no desde la municipalidad solamente, sino desde el Estado, porque estamos sacrificando a muchas generaciones con muy malos resultados a nivel educacional y la educación es todo. La educación dura para toda la vida, la educación es la base para el futuro", señaló.

El impacto en la seguridad y el rol del SAE

Alessandri denunció además una preocupante disparidad en la inversión, afirmando que el gasto estatal se ha cuadruplicado en los SLEP sin que esto se traduzca en mejores rendimientos o una menor deserción. En su análisis, el fracaso educativo alimenta directamente la crisis delictiva que atraviesa el país.

"Hoy día tenemos la crisis más profunda a nivel de seguridad, y la educación y la seguridad van de la mano. Aumenta la deserción escolar y aumenta la inseguridad y el delito", alertó el líder de la AChM, cuestionando también el Sistema de Admisión Escolar (SAE) por, a su juicio, coartar la libertad de elección de las familias.

Finalmente, de cara al futuro Gobierno de José Antonio Kast, el alcalde manifestó tener "mucha esperanza" en que se realice un cambio de rumbo en la gestión educativa, confiando en que "el Presidente va a intervenir, va a analizar, va a pedir y va a medir" los programas públicos bajo una lógica de resultados reales y eficiencia técnica, alejándose de los criterios que han marcado la reforma hasta la fecha.