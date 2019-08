Administrador educacional descartó que alumnos de Cerro Navia se queden sin cupos

El Servicio Local de Educación Pública de Barrancas informó que se solicitó formalmente a los encargados del Sistema de Admisión Escolar (SAE), la modificación de matrículas para séptimo básico de la Escuela Federico Acevedo Salazar de Cerro Navia, lo que garantizará un total de 70 cupos para este nivel en 2020.

Esto luego que durante la jornada se conociera que un grupo de apoderados de estudiantes de sexto básico del Colegio Federico Acevedo de Cerro Navia interpusiera un recurso de protección en la Corte de Apelaciones porque no todos sus pupilos podrían pasar a séptimo básico.

La situación ocurrió cuando los apoderados se dieron cuenta de la eliminación de uno de los dos cursos para el 2020, lo que habría dejado fuera a algunos de los alumnos de sexto básico que pasan a séptimo.

En ese contexto, la integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja Cristina Girardi (PPD) afirmó que "una vez que tratan de postular, el sistema los saca porque no hay cupo, y no hay cupo porque nunca nadie les avisó que no iba a haber cupo en los séptimos".

De acuerdo a la diputada, que también representa a los apoderados, ellos piden que el colegio "reponga el curso de séptimo básico y no quede ningún niño afuera, y que no hagan un curso de 42 niños, porque también eso es ilegal".