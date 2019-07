Apoderados del Instituto Nacional agredieron a diputados de Chile Vamos

Apoderados del Instituto Nacional agredieron al mediodía de este lunes a un grupo de diputados de Chile Vamos, que intentaba ingresar al recinto educacional.

Los manifestantes arrojaron escupo y lanzaron café a los diputados de la comisión de Educación Diego Schalper (RN), Jaime Bellolio (UDI), Luis Pardo (RN), Sebastián Torrealba (RN) y María José Hoffmann (UDI). Todos ellos votaron a favor de Aula Segura.

Hoy los estudiantes retomaban las clases tras ser adelantadas las vacaciones de invierno producto de las constantes protestas en el Instituto Nacional.

En ese contexto llegaron los diputados hasta calle San Diego donde fueron recibidos con gritos como "Fascistas" y "¡Fuera!".

"Inaceptable pateadura", fustigó en su cuenta de Twitter la diputada Hoffmann quien afirmó que "en un ambiente así no se puede dialogar".

No me digan que no hay violencia!

La sufrimos en carne propia, inaceptable pateadura al ingresar al #InstitutoNacional . En un ambiente así no se puede dialogar, Es fundamental recuperar el respeto. Muy distinto fue la conversación con los estudiantes en sus salas pic.twitter.com/th6e7s24vN