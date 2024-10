Cataldo actualiza estado de salud de alumnos heridos por explosión en el INBA

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), entregó una actualización este domingo sobre el estado de salud de los alumnos que resultaron gravemente heridos en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) tras la explosión de una bomba molotov al interior de un baño.

El hecho ocurrió el mediodía del miércoles 23 de octubre, cuando aparentemente algunos estudiantes del recinto se preparaban para provocar desórdenes en el exterior, quienes manipularon erróneamente los artefactos incendiarios que portaban, provocando la explosión.

"Hay dos estudiantes que han salido de los hospitales, que ya han sido dados de alta y están en sus domicilios obviamente con el chequeo y monitoreo que corresponde del punto de vista de salud", informó el titular de Educación al momento de realizar la fila para emitir su voto -en los comicios municipales- en la comuna de Macul.

"También tenemos un estudiante que está en estado de extrema gravedad. Ayer eran dos y hoy sólo uno. Eso es una muy buena noticia, aunque aún hay otros 11 estudiantes que están en distintos niveles de gravedad", complementó Cataldo, según consignó La Tercera.

El ministro también detalló que "dada la magnitud de la afectación y por el tipo de problema que estamos hablando, son quemaduras de las vías aéreas de la piel, (pero) esto puede cambiar en cualquier momento. Por eso los pronósticos se mantienen reservados en el detalle (junto a) la ministra de Salud, (con quien) cada cierto tiempo hacemos dos o tres reportes diarios".

Mineduc aclara aplicación de Aula Segura

Consultado por la negativa de aplicar la Ley Aula Segura por parte de la Municipalidad de Santiago hacia los recintos educacionales que han presentado situaciones de violencia, el titular de Educación aclaró que "la verdad es que la ley que generó lo que conocemos hoy como Aula Segura establece que los elementos aquí legislados tienen que ser expresados en los reglamentos internos de convivencia educativa".

"No es una cosa de que si se quiere o no aplicar la ley. La ley nos mandata a todos y establece que los contenidos deben estar en los reglamentos de convivencia. Por lo tanto, ningún establecimiento educacional de nuestro país no puede aplicar Aula Segura. Deben hacerlo porque es lo que establecen los reglamentos internos de convivencia", enfatizó Cataldo.