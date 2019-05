Colegios privados advierten problemas de implementación de cambios curriculares

La Agrupación de Colegios Particulares de Chile (Conacep) advirtió eventuales problemas de implementación, en cuanto a temas de costo y espacio físico, de los cambios curriculares para tercero y cuarto medio aprobados por el Consejo Nacional de Educación (CNED) que, entre otros, quita la obligatoriedad a los ramos de Historia y Educación Física.

El presidente de la corporación, Hernán Herrera, expuso que la nueva malla curricular implica "una configuración desde el punto de vista espacial, físico, y también tiene una problemática desde el punto de vista de los costos".

"Tengo la impresión de que en la parte académica el Consejo obró bien, pero le faltó hacer el análisis de cómo se hace operativo y se implementa al interior de los colegios", apuntó.

Las modificaciones contemplan un plan común con seis asignaturas obligatorias para colegios técnico-profesionales, científico-humanistas y artísticos: Lengua y Literatura, Matemática e Inglés; junto a las novedades de Educación Ciudadana -ramo inédito que será impartido por profesores de Historia-, Filosofía -que por primera vez será obligatorio en los liceos- y Ciencias para la Ciudadanía -que reúne contenidos de Biología, Física y Química-, los que se complementarán con 27 cursos electivos.

"Explicaciones desesperadas"

Frente a las críticas formuladas contra los cambios, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que con la nueva malla a los alumnos que "se le abren las oportunidades de tener más Historia y no menos Historia y que los colegios podrán disponer de más horas y no menos para Educación Física, permitiendo a los estudiantes tener más y no menos actividad deportiva".

Explicaciones que no cayeron bien en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), cuyo vocero Víctor Chanfreau cuestionó que se tratan de "una respuesta inmediata ante todas las críticas que han surgido, pero vemos que esto en la realidad no va a pasar".

"Por cómo se ha planteado en el Consejo Nacional de Educación, no es de la forma que lo plantea hoy día la ministra, es sólo una medida desesperada para que no critiquen tanto esta medida que consideramos absurda", fustigó.

En tanto, desde el Senado se abrieron a la posibilidad de realizar una sesión especial en Sala para que Cubillos -quien planteó la necesidad de la instancia- vaya a explicar los cambios curriculares, que se empezarán a aplicar desde 2020 para terceros medios y desde 2021 para cuartos medios.