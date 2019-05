Cubillos: Estudiantes podrán tener más Historia y más horas disponibles para Educación Física

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, defendió este domingo la nueva malla curricular aprobada por la Comisión Nacional de Educación (CNED) que quitará la obligatoriedad a las asignaturas de Historia y Educación Física en tercero y cuarto medio.

El presidente de la Cámara de Diputados, el DC Iván Flores, criticó en su cuenta de Twitter los cambios a la malla curricular, enfatizando que no entiende que el CNED "elimine" ambos ramos, lo que fue respondido de inmediato por Cubillos.

Y quien entiende?..Chile tiene altas cifras de obesidad, sedentarisno y suicidio entre jóvenes...ello originó "vivir sano"y otros "sanos"...

Presidente hace citas históricas de héroes y epopeyas llamando al patriotismo...y CNE elimina Historia y Ed Física ??...Chile al revés..!! — Iván Flores García (@ifloresdiputado) 26 de mayo de 2019

"Diputado, lo invito a leer nuevas bases curriculares y se dará cuenta que con cambios del CNED alumnos podrán tener más historia y en ningún caso, menos historia. Y todos los estudiantes de Enseñanza Media, sin distinción (TP y HC), más horas disponibles para Ed Física y no menos", escribió en su cuenta de Twitter la ministra.

Cubillos, más tarde, expuso que "queremos que estudiantes de 16 y 17 años, en los últimos dos años de su etapa escolar, tengan más libertad para elegir cursos de acuerdo a sus vocaciones e intereses".

"Con este cambio curricular -añadió- a un alumno se le abren las oportunidades de tener más historia y no menos historia. Y los colegios podrán disponer de más horas y no menos para Educación Física permitiendo a los estudiantes tener más y no menos actividad deportiva".

La ministra, finalmente, dijo que espera que la Cámara y el Senado realicen una sesión especial para "explicar en detalle los alcances de los cambios, el proceso participativo que se ha llevado a cabo durante los últimos tres años y las posibilidades que se abren para los jóvenes".

Magisterio lamenta "desconexión ciudadana" de Cubillos

El Colegio de Profesores volvió a criticar la medida y lamentó "las declaraciones de la ministra; son erradas y reflejan desconocimiento de lo que es la realidad escolar y de lo que son las necesidades de desarrollo de un joven en esa edad, que es la edad de la adolescencia pasando hacia adultos", dijo Mario Aguilar, presidente del Magisterio.

"Es muy, muy, preocupante las declaraciones de la ministra y esto confirma que el reclamo que está haciendo prácticamente toda la intelectualidad de Chile, todos los sectores y hasta el sentido común del ciudadano común que claramente está en contra de esta medida, sus declaraciones de hoy reflejan su desconexión de esa sensibilidad ciudadana que está tan fuerte hoy día", agregó.

Para colegios técnico-profesional, científico-humanista y artísticos, la medida contempla un plan común que tendrá seis ramos obligatorios: Lengua y Literatura, Matemática e Inglés; junto a las novedades de Educación Ciudadana -ramo inédito que será impartido por profesores de Historia-, Filosofía -que por primera vez será obligatorio en los liceos- y Ciencias para la Ciudadanía -reúne contenidos de Biología, Física y Química-. Se complementarán con 27 cursos electivos.