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Tópicos: País | Educación | Colegios

Estudiantes del Liceo 1 protestan contra proyecto "Escuelas Protegidas" y recortes en educación

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los alumnos explicaron que la movilización obedece a la cancelación de reuniones con autoridades y la falta de respuestas en sus demandas.

Acusan, además, una fuerte represión por parte de Carabineros en los alrededores de distintos colegios emblemáticos.

Estudiantes del Liceo 1 protestan contra proyecto
 Bryan Galvez - Cooperativa

"Hemos ido a reuniones (con autoridades de Educación) y nos han derivado a otras reuniones, pero nunca nos dan una respuesta clara de lo que queremos", acusaron los manifestantes.
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Estudiantes del Liceo 1 iniciaron una protesta este viernes para manifestar su rechazo al proyecto de ley "Escuelas Protegidas" y los recortes presupuestarios en educación, provocando cortes en el tránsito en las afueras del establecimiento.

Consultados por Cooperativa, desde el centro de estudiantes del establecimiento explicaron que "hoy estamos protestando aquí en el Liceo 1 debido a la ley "Escuelas Protegidas" y los grandes recortes en la educación".

"Como liceo hemos mandado muchos petitorios, (pero) desde el SLEP (Servicio Local de Educación Pública) nadie nos ha dado respuesta. Hemos ido a reuniones y nos han derivado a otras reuniones, pero nunca nos dan una respuesta clara de lo que queremos", puntualizaron.

Las estudiantes indicaron que se han coordinado con centros de alumnos de otros liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el Liceo 4: "Se supone que (Educación) nos iban a entregar la respuesta en otra reunión que era esta semana y se canceló a último minuto", fustigaron.

Los protestantes también cuestionaron el despliegue de grandes contingentes policiales en las afueras de los colegios y enfatizaron que su única petición es "estudiar en buenas condiciones y que no nos repriman más por querer expresarnos".

Transporte Informa indicó que la manifestación provocó el bloqueo de la vía frente al Liceo 1: "Avenida Compañía al oriente es desviada por Manuel Rodríguez y San Martín al sur por Santo Domingo y Catedral. Congestión perimetral", detalló.

Carabineros, en tanto, se mantiene a la espera de actuar mediante carro lanza aguas y lanza gases.

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