Exdirector del SLEP Atacama se querelló contra Boric por injurias graves

El exdirector ejecutivo del SLEP Atacama, Daslav Mihovilovic, presentó una querella por injurias graves con publicidad contra el Presidente Gabriel Boric, a raíz de declaraciones que el Mandatario realizó durante la inauguración del Museo Regional de Atacama, en Copiapó.

El jefe de Estado señaló en medio de su discurso: "Disculpen la digresión; qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no conocía a una persona más descriteriada", palabras que, a juicio de la defensa, constituyen un delito de injuria y dañan gravemente la imagen profesional de su representado.

El abogado del exdirectivo, Raimundo Palamara, sostuvo que las expresiones fueron realizadas en un acto público y con amplia difusión, por lo que configuran injurias con publicidad. Además, cuestionó que el Presidente haya afirmado que Mihovilovic fue "echado" del cargo, asegurando que esa versión no sería efectiva.

La controversia se originó tras la difusión de una lujosa celebración de aniversario del SLEP Atacama -que incluyó casino de juegos, alfombra roja y limusina- episodio que derivó en la salida del entonces director y generó críticas desde distintos sectores.

Consultado por la acción judicial, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que "se trata de una decisión que está en el legítimo derecho del exdirector y que deberá resolverse en tribunales".

Asimismo, reiteró que los antecedentes del caso fueron objeto de revisión, aunque indicó que existe convicción de que no se utilizaron recursos públicos en la actividad cuestionada.

La querella deberá ahora ser tramitada por el tribunal competente, en un caso que vuelve a tensionar la discusión pública en torno a la gestión de los Servicios Locales de Educación Pública y las responsabilidades políticas derivadas del episodio en Atacama.