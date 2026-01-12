Limusina, cámara 360 y bar: la polémica fiesta del SLEP Atacama

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama cumplió 5 años y el cumpleaños motivó una polémica celebración, porque se organizó una fiesta que incluyó una limusina, el uso de cámaras 360, tortas y bar; como si fuera un matrimonio.

Entre lo que llamó la atención estuvo el uso del lujoso auto, construido bajo la plataforma Hummer, y que la prensa regional apuntó es propiedad de la empresa Limuhummer, vinculada con Pro Group, la firma que presta servicios de guardias al mismo SLEP.

Además del vehículo, que tenía el en su costado un gran adhesivo con la frase "5to Aniversario SLEP Atacama", la fiesta contaba con cámaras 360, donde los invitados se sacan fotografías con una cámara que los recorre en círculos; tortas y servicio de bar, casi como un matrimonio.

El Colegio de Profesoras y Profesores dijo que lo que ocurrido en el SLEP Atacama "fue una cuestión totalmente desubicada", con "una falta de decoro mínimo de un SLEP que ha destacado por sus enormes carencias, en el que hay escuelas que prácticamente se caen a pedazos en su infraestructura, que ha tenido tan graves problemas, hacer una celebración a todo lujo, con limusina, es una absoluta falta de decoro y prudencia es, por decir lo menos, muy desubicado", detalló el presidente del gremio, Mario Aguilar.

Aunque el SLEP respondió que se trataba de una celebración interna, realizada fuera del horario laboral y sin uso de recursos públicos, no se detalló cómo se pagó la producción del evento.

La explicación tampoco convenció al Ministerio de Educación, que informó que el ministro Nicolás Cataldo "solicitó la renuncia de Daslav Mihovilovic como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama".