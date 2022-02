Futuro ministro de Educación replica al Magisterio citando a Boric: "La presencialidad debe ser la regla"

El próximo ministro de Educación, Marco Ávila (RD), aseguró que el Gobierno de Gabriel Boric priorizará que los estudiantes puedan retornar a las aulas este año escolar, después de que el Colegio de Profesores afirmara que la presencialidad "se ve muy difícil" este 2022 debido al alza de contagios de Covid-19.

"Estamos revisando, observando, entonces opinar ahora no tiene mucho sentido. Sólo puedo repetir lo que el Presidente ha dicho: la presencialidad debe ser la regla", enfatizó el docente en La Tercera PM.

"Las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse deben ser las escuelas. Creo que ese debe ser el mensaje, no responder para hacer polémica", añadió, en alusión a las declaraciones del Magisterio.

La directora de Educación 2020, Alejandra Arratia, planteó a Cooperativa que "hay un consenso bastante compartido en los distintos actores del país de que la presencialidad tiene un carácter irreemplazable, no tan sólo por los aprendizajes que se pueden potenciar de un modo mucho más equitativo en la experiencia formativa en la escuela, sino que también a propósito del desarrollo socioemocional, de la pertenencia, y de otra serie de habilidades que se dan en ese contexto".

"Por otro lado, podemos ver cómo la pandemia no ha golpeado a todos los niños, niñas y adolescentes por igual. En un país que tiene desafíos de equidad bastante estructurales, como es el nuestro, la pandemia ha golpeado muy distinto según niveles socioeconómicos, según los contextos en los cuales ellos viven", recordó.

¿QUÉ DICEN LOS INFECTÓLOGOS?

A su vez, también existe un consenso entre expertos en salud de que la cantidad de casos por la variante ómicron debería descender a mediados de febrero, pero no hay un dato certero que lo confirme por ahora.

"Hay un peak de casos entre las cuatro y cinco semanas, y después hay una caída brusca, entonces probablemente vamos a tener bastantes casos esta semana y la siguiente, y después iremos viendo cómo drásticamente van a ir disminuyendo", adelantó el presidente del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Vacunación (Cavei), Jaime Rodríguez.

Sin embargo, a juicio del jefe de Infectología infantil de la Clínica Alemana, "es muy precoz decir si se puede o no se puede ir a clases; en la situación que hay hoy en día, obviamente no parece que sea una buena idea, pero en un mes más la situación va a ser diferente, entonces va a haber que analizar los datos probablemente la última semana de febrero para determinar bien si corresponde o no".

Para Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, "lo importante es que previo al ingreso a clases se generen instancias de diálogo y de resolver dudas y por cierto falencias que puedan existir para lograr un retorno a la presencialidad lo más seguro posible".

"Para eso, es importante fortalecer la comunicación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, incluir en la conversación al Colegio de Profesores y a cualquier organismo que represente a funcionarios y trabajadores, no sólo a profesores. Lo primero es la comunicación", propuso el académico de la Usach.