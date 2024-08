Lista completa: Colegios sin clases este miércoles 7 de agosto

A raíz de las consecuencias del sistema frontal, que dejó algunos daños estructurales y comunas aún sin suministro eléctrico, el Ministerio de Educación confirmó la lista de colegios y liceos que no tendrán clases este miércoles 7 de agosto a lo largo del país.

En particular, las comunas de Lampa (Región Metropolitana), Requínoa (O'Higgins), Quilaco (Biobío) y Vilcún (La Araucanía), tendrán suspensión de clases en todos los establecimientos municipales.

Región de Coquimbo

PUNITAQUI ESCUELA BÁSICA LA HIGUERA

PUNITAQUI ESCUELA ALMENDRO DE QUILE

PUNITAQUI ESCUELA SAN PEDRO

PUNITAQUI ESCUELA EL AJIAL DE QUILE

PUNITAQUI ESCUELA HIJOS DEL PERAL

LOS VILOS ESCUELA CLARA VIAL ORREGO

CANELA ESCUELA BÁSICA ATELCURA ALTA

CANELA ESCUELA BÁSICA SALVADOR REYES

Región de Valparaíso

SAN FELIPE ESCUELA HERIBERTO BERMUDEZ CRUZ

CARTAGENA ESCUELA EUGENIA SUBERCASEAUX

Región Metropolitana

LAMPA ESCUELA MASTER SCHOOL DE LAMPA

LAMPA COLEGIO MIRAFLORES DE LAMPA

PUENTE ALTO COLEGIO CORDILLERA DE PUENTE ALTO

LA FLORIDA ESCUELA PEÑIHUEN ANDINO

LA FLORIDA COLEGIO LO CAÑAS

LA FLORIDA COLEGIO CARDENAL SAMORÉ

LA FLORIDA JARDÍN INFANTIL ELUNEY

SAN MIGUEL JARDIN TERRITORIO ANTARTICO

SAN MIGUEL ESCUELA TERRITORIO ANTÁRTICO

SAN MIGUEL JARDÍN VILLA SAN MIGUEL

SAN MIGUEL INST. REG. EDUC ADULTOS SAN MIGUEL

COLINA ESCUELA CAMINA ALTO

COLINA ESCUELA ESPECIAL ELSA MATILDE ULRICH

TILTIL HUECHUN

ESTACIÓN CENTRAL DUENDES Y ESTRELLITAS

MAIPÚ CAMPANITA

ESTACIÓN CENTRAL ARTEMISA

COLINA PASITOS DE CHACABUCO

SAN MIGUEL TERRITORIO ANTARTICO

COLINA ARCO IRIS

COLINA JESUS DE PRAGA

COLINA RAYITO DE SOL

LAS CONDES EL SAUCE

MAIPÚ MUNDO ACUARELA

COLINA ALICIA MOREL

QUILICURA PASCUAL GAMBINO

PUDAHUEL JOAN MIRO

ESTACIÓN CENTRAL MIS PRIMERAS HUELLAS

ESTACIÓN CENTRAL KIMELU

PUDAHUEL PEDRO LIRA

ESTACION CENTRAL AVELUZ

SAN RAMON CRECER CON AMOR

COLINA DULCE MELODIA

ESTACIÓN CENTRAL LAS LUCIERNAGAS

LO PRADO GOLDA MEIR

CERRO NAVIA ALIANZA

CERRO NAVIA CIUDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

PUDAHUEL EL SALITRE

PUDAHUEL COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ

LO PRADO POETA PABLO NERUDA

CERRO NAVIA PAULO FREIRE

PUDAHUEL JI JOAN MIRO

PUDAHUEL JI FRIDA KHALO

PUDAHUEL ALEXANDER GHAHAM BELL

CERRO NAVIA CEIA GEORGINA SALAS DINAMARCA

PUDAHUEL JI PEDRO LIRA

PUDAHUEL JI CARACOL

PUDAHUEL ESCUELA SAN DANIEL

COLINA RAYEN MAHUIDA MONTESSORI

Región de O'Higgins

RENGO COLEGIO MANUEL FRANCISCO CORREA

RENGO ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA

RENGO COLEGIO MUNICIPAL LO DE LOBO

RENGO COLEGIO MUNICIPAL LOS CHOAPINOS

RENGO COLEGIO MUNICIPAL LA ESMERALDA

RENGO COLEGIO MUNICIPAL EL CERRILLO

RENGO COLEGIO MUNICIPAL DE APALTA

RENGO ESCUELA BASICA VICTOR NICOLETTI TAMANINI

RENGO ESCUELA GUSTAVO BISQUERTT S.

SAN VICENTE TAGUA TAGUA LICEO TECNICO PROFESIONAL EL TAMBO

SAN VICENTE TAGUA TAGUA ESCUELA MUNICIPAL ZUNIGA

CHIMBARONGO ESCUELA SANTA EUGENIA

CHIMBARONGO ESCUELA MUNICIPAL F452 SANTA VALENTINA

CHIMBARONGO ESCUELA BAS.FERNANDO ARENAS ALMARZA

CHIMBARONGO ESCUELA BAS. VILLA CONVENTO VIEJO

CHIMBARONGO ESCUELA MUNICIPAL SANTA ISABEL G-503

SAN FERNANDO COLEGIO GIUSEPPE BERTOLUZZI DE FELIPE

Región del Biobío

TALCAHUANO ESCUELA MÉXICO

TALCAHUANO COLEGIO BASICO LOS LOBOS

QUILLECO LICEO FRANCISCO BASCUÑAN GUERRERO

QUILLECO ESCUELA ERMINDA GOMEZ

QUILLECO ESCUELA BASICA LA HOYADA

QUILLECO ESCUELA BASICA CENTINELA

MULCHÉN ESCUELA SACERDOTE ALEJANDRO MANERA

CORONEL ESCUELA JUAN JOSE LATORRE BENAVENTE

CORONEL LICEO YOBILO DE CORONEL

MULCHÉN ESCUELA BASICA LOS HINOJOS

MULCHÉN ESCUELA BASICA SANTA ADRIANA

CURANILAHUEESCUELA SAN JOSE DE COLICO

CURANILAHUECENTRO EDUCACIÓN INTEGRADO ADULTOS FERMÍN FIERRO

CURANILAHUEESCUELA COLICO NORTE

LOS ANGELES ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ALEMANIA

ARAUCO ESCUELA BASICA PEMEREHUE

ARAUCO ESCUELA BASICA VALLE VERDE

ARAUCO ESCUELA FERMIN IBARRA FRIT

ARAUCO ESCUELA BASICA ALTO YANI

ARAUCO ESCUELA BASICA EL PIURE

ARAUCO ESCUELA ARMANDO WIESSE FUENTE-ALBA

ARAUCO ESCUELA BASICA PASO LOS TEMOS

ARAUCO ESCUELA HUGO CABRERA AGUIRRE

ARAUCO ESCUELA DUIDICO

Región de La Araucanía

ERCILLA ESC. ASENTAMIENTO PABLO NERUDA

TRAIGUÉN ESC. BASICA REDUCCION TEMULEMU

TRAIGUÉN ESC. BASICA DIDAICO

MALLECO ESCUELA SELVA OSCURA

MALLECO ESCUELA PEHUENCO

MALLECO ESCUELA BASICA TOQUIHUE

MALLECO ESCUELA BASICA EL PORVENIR

MALLECO ESCUELA BASICA LAS CARDAS

MALLECO ESCUELA BASICA SANTA ELENA

MALLECO ESCUELA BASICA COLO

COLLIPULLI ESCUELA BASICA SAN ANDRES

COLLIPULLI ESCUELA BASICA RIO AMARGO

COLLIPULLI ESCUELA BASICA MAPUDANCO

PADRE LAS CASAS ESCUELA TRUMPULO CHICO

PADRE LAS CASAS ESCUELA LAUREL HUACHO

PADRE LAS CASAS ESCUELA TROMEN

PADRE LAS CASAS ESCUELA LENFUEN

VILLARRICA COLEGIO ALBERTO HURTADO

ANGOL LOS ALMENDRITOS

ANGOL LOS AROMITOS

CARAHUE ESTRELLITAS DE CARAHUE

CARAHUE LOS POLLITOS

CARAHUE MONTE SINAIN

CARAHUE NUEVA VIDA

CARAHUE SEMBRANDO CONOCIMIENTO

COLLIPULLI AMULEPE TAIÑ WE NEWEN

COLLIPULLI LOS TINEOS

CUNCO EL ROSAL

CUNCO KIMRAKIZUAM

FREIRE AYELEEN

FREIRE LOS RETONITOS

FREIRE PICHI ACHAWUALL

FREIRE PICHI NEWEN (QUEPE PELALES)

FREIRE RUKAKANTUN

FREIRE WE FOLIL

GALVARINO APRENDIENDO EN HUAMPOMALLIN

GALVARINO DAME TU MANO

GALVARINO KECHU LOF

GALVARINO WE KIMELTUN

LAUTARO LAS ABEJITAS DEL ESCUDO

LAUTARO LAS AVELLANITAS

LAUTARO RAYEN MAHUIDA

LAUTARO RAYÉN MAHUIDA - MALPICHAHUE

LAUTARO WE TREPENTUIN

LONQUIMAY PICHI TROQUIN PEWEN - MARIMENUCO ALTO

LONQUIMAY WE NEWEN

LUMACO FOYE RAYÉN LELINIELU WANGULEN - CHANCO

LUMACO WE NEWEN - RUCAYECO

LUMACO WEPEWUN BUTARINCON

MELIPEUCO AUKARAKIÑ (CUMCUMLLAQUE)

MELIPEUCO WE KIMUN - SANTA MARIA LLAIMA

NUEVA IMPERIALBROTECITOS DE GUINDOS

NUEVA IMPERIALRAGÑITULEUFU

PADRE LAS CASASEMANUEL

PADRE LAS CASASWE RAYEN - MAGISTERIO

PADRE LAS CASASWE RAYEN DEHUEPILLE

PADRE LAS CASASWE-KIMUN

PITRUFQUÉN LOS DUENDECITOS

PITRUFQUÉN LOS GRILLITOS

PITRUFQUÉN PICHI FOLIL - LOS GALPONES

PUCÓN ANTU MAHUIDA

PURÉN AYLEY PIUKE

PURÉN LAS MANZANITAS

PURÉN LOS MEMBRILLITOS

SAAVEDRA PUAUCHO

SAAVEDRA RAYÉN LAFQUEN

TEMUCO RELMU

TEODORO SCHMIDT GOTITAS DE AMOR DE HUENTE

TEODORO SCHMIDT WEKE COYUN - LLAGUEPULLI

TRAIGUEN NEWEN MAPU (DIDAICO)

VILCÚN RAYÉN

Región de Los Ríos

LANCO ESCUELA RURAL REDUCCIÓN ANTILHUE

RÍO BUENO COLEGIO BICENTENARIO OSCAR DANIEL

VALDIVIA LOS GUINDOS

LOS LAGOS ESCUELA PARTICULAR N°30 EL FAROL

LOS LAGOS ESCUELA ENRIQUE HEVIA LABBE DE RIÑIHUE

LOS LAGOS ESCUELA USTARITZ

LOS LAGOS ESCUELA SANTA CARLA

LOS LAGOS ESCUELA EL MIRADOR

LOS LAGOS VTF JARDÍN TRALCANCITO

MÁFIL ESCUELA RURAL RUNCA

PAILLACO ESCUELA RURAL LA PEÑA

LOS LAGOS ESCUELA PARTICULAR MALIHUE