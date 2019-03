Proyectos de Admisión Justa ingresaron al Congreso con urgencia simple

A dos semanas que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunciara la división del proyecto original presentado en enero, el Gobierno ingresó los dos proyectos que constituyen la iniciativa de Admisión Justa que pretenden modificar el proceso de admisión escolar.

Los proyectos fueron ingresados con urgencia simple tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. En este sentido, la Cámara Baja discutirá la selección de alumnos por mérito académico en los establecimientos emblemáticos, mientras que los senadores lo harán con las modificaciones al Sistema de Ingreso Escolar.

Según explicó la ministra Cubillos, "aquí hay que combinar dos cosas: La urgencia en sacarlos pero también el tener un debate profundo. Si decimos que el Congreso es el lugar donde se debate, queremos alcanzar a tener ese debate, que se escuche y haya audiencias públicas".

Cubillos detalló eso sí que pese a que entran con urgencia simple, "sí nos gustaría, al poco andar de la tramitación ojalá, al del mérito subirle la urgencia. Ojalá no sea necesario y los propios parlamentarios confluyan en entender que sin necesidad de que el Ejecutivo le esté poniendo urgencia".

"Es un proyecto que requiere mayor celeridad en su tramitación para dar respuesta hoy día a los jóvenes que están en esas circunstancias no solo en la Región Metropolitana, sino en todas las regiones del país", agregó la ministra de Educación.

"Es mentira que el sistema esté funcionando mal"

Sin embargo, dentro de las instancias ya hay diferencias. En el caso de la Cámara de Diputados que analizará el mérito académico, dentro de la Comisión de Educación hay posturas distintas ya que en la oposición continúa la defensa de uno de los proyectos ícono del Gobierno de Michelle Bachelet.

En ese sentido, el oficialista Diego Schalper (RN), le avisó "a la oposición que ya se le acabaron las excusas y, por lo tanto, llegó el momento de dejar de lado los prejuicios ideológicos y legislar, legislar para que en definitiva tengamos un sistema de admisión que no es ciego a las necesidades especiales de los niños, a los niños del Sename, a los hermanastros"

"Nos parece impropio, inadecuado, innecesario cambiar lo que ya está contenido en la Ley de Inclusión y en el Sistema de Admisión que tenemos que ha sido eficiente y exitoso", cuestionó, por su lado, el diputado Mario Venegas (DC).

"Es una mentira, una desinformación que el sistema esté funcionando mal. Se tienden a confundir las cosas, lo que se busca es retrotraer a que los colegios puedan elegir al 100 por ciento sus alumnos por mérito, es decir, por notas", agregó.

"No estamos dispuestos a retroceder"

En tanto, en el Senado, se discutirán las reformas generales al Sistema de Admisión, donde el Gobierno espera darle mayor prioridad a los niños del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Según aseguró la senadora Ena Von Baer (UDI), "yo estoy segura que esto va a ser bien acogido por la oposición si es que la oposición es coherente con lo que planteó en la miscelánea que se acaba de despachar, porque son los propios senadores de oposición que plantearon distintos cambios al Sistema de Admisión Escolar".

Sin embargo, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) no se mostró tan optimista y aseguró que "no estamos disponibles para retroceder respecto de la Ley de Inclusión que ya fue aprobada democráticamente en el período anterior. No estamos disponibles para permitir o favorecer la selección por parte de los establecimientos educacionales de manera arbitraria, discriminatoria".

Respecto a la tramitación, aún hay dudas respecto a la rapidez con que se tramitará la iniciativa y la compatibilización del debate con otras iniciativas de Educación, como la que modifica el Crédito con Garantía Estatal (CAE) y el que amplía la gratuidad a los alumnos de carreras técnicas.