Tópicos: País | Educación | Colegios

Puente Alto retomará clases este jueves tras emergencia por incendio en planta de CMPC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El incendio que afecta a la planta de CMPC obligó a postergar el inicio escolar en los recintos más cercanos, pese a no existir una instrucción formal de las autoridades nacionales.

Puente Alto retomará clases este jueves tras emergencia por incendio en planta de CMPC
 ATON

Actualmente continúan las labores de Bomberos para extinguir el siniestro.

En portada

El inicio oficial del año escolar en la comuna de Puente Alto se vio empañado por el masivo incendio que afecta a la planta papelera de CMPC, situación que llevó al municipio a suspender las clases hasta el jueves 5 de marzo.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, explicó que "no hubo una instrucción del Ministerio de Educación, ni del Servicio de Salud, ni del Ministerio del Medio Ambiente, tampoco de Senapred, para suspender las clases", por lo que la decisión quedó a criterio de los sostenedores. "Como sostenedor municipal, decidimos suspender las clases en los colegios más próximos", precisó la autoridad.

Tras monitorear la evolución del siniestro y las condiciones ambientales, el jefe comunal confirmó que los estudiantes podrán regresar a las aulas este jueves, luego de constatar que no existe riesgo para la salud.

Los establecimientos afectados -Complejo Educacional Consolidada, Escuela de los Andes, Escuela Casas Viejas y Centro Educacional Nueva Creación- iniciarán con normalidad su año lectivo 2026 a partir de esa fecha.

Desde la empresa CMPC, el encargado de vinculación, Francisco Torrealba, señaló que "es muy pronto para intentar esbozar algún tipo de causa sobre el origen del fuego. Hoy nuestra preocupación es generar todas las condiciones para que Bomberos y el resto de las instituciones puedan trabajar sin mayores inconvenientes".

