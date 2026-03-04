Incendio en planta de CMPC sigue en combate: El fuego está controlado y suspenden clases
El incendio estructural que afecta a dependencias de la empresa CMPC en la comuna de Puente Alto continúa en combate, aunque los sectores de mayor riesgo ya se encuentran contenidos, según el último reporte del Cuerpo de Bomberos.
La emergencia, que mantiene cuarta alarma, ha afectado al menos ocho hectáreas de un centro de acopio de papeles y cartones reciclados, con un amplio despliegue de más de 200 voluntarios y apoyo regional.
Debido a la contingencia, la Municipalidad informó la suspensión de clases para este miércoles en el Complejo Educacional Consolidada, Escuela de los Andes, Escuela Casas Viejas y el Centro Educacional Nueva Creación. La medida busca resguardar a la comunidad escolar ante el humo y la evolución del siniestro.