Dos liceos Bicentenario quedan entre los 50 mejores colegios a nivel mundial

El Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás en la región del Ñuble y el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, fueron seleccionados entre los 50 finalistas del Global Schools Prize 2026, reconocimiento que se entrega a establecimientos considerados innovadores a nivel mundial.

La Fundación Varkey premia a los colegios que con su trabajo "están reinventando la educación para el futuro". Este año recibieron 3.000 postulaciones provenientes de 113 países.

El establecimiento de San Nicolás compitió en la categoría Educación STEM, mientras que el de Peralillo lo hizo en Ciudadanía Global, en un certamen que contempla 10 categorías con cinco finalistas cada una.

Los seleccionados recibirán la Insignia del Premio Escuelas Globales, e integrarán la Red Escuelas Globales, lo que les permite acceder a alianzas y oportunidades de colaboración global con otras instituciones. El ganador será anunciado durante el Foro Mundial de la Educación, que se realizará este mes en Londres.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el reconocimiento: "Que Chile tenga dos Liceos Bicentenario dentro de los 50 mejores colegios del mundo en el Global School Prize nos llena de orgullo y nos pone como ejemplo para toda la comunidad educativa del país". Añadió que "ver que se puede lograr resultados sobresalientes en educación pública, nos inspira a seguir trabajando con más fuerza".

El programa Liceos Bicentenario fue creado en 2010 y actualmente agrupa a más de 400 establecimientos en el país. Su modelo se basa en altas expectativas, foco en los aprendizajes y liderazgo directivo, con el objetivo de fortalecer resultados académicos en contextos diversos.