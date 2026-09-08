PISA 2025: Estudiantes chilenos valoran apoyo y compromiso de sus profesores

El respaldo entregado por los profesores aparece como una de las principales fortalezas de la experiencia escolar de los estudiantes chilenos, según los resultados de la prueba PISA 2025 publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El estudio reveló que el 86% de los alumnos en Chile considera que su profesor se interesa por el aprendizaje de cada estudiante durante la mayoría de las clases de ciencias. La proporción supera ampliamente el promedio de 69% registrado entre los países de la OCDE.

Además, el 80% afirmó que el docente continúa enseñando hasta que los estudiantes comprenden los contenidos, frente al promedio internacional de 66%.

A ello se suma que el 81% indicó que sus profesores entregan ayuda adicional cuando los alumnos la necesitan, ocho puntos porcentuales por encima del promedio de la organización.

Las cifras también muestran una evolución positiva respecto de 2015. Ese año, el 82% señalaba que el docente se interesaba por el aprendizaje de cada estudiante; el 78%, que enseñaba hasta lograr la comprensión, y otro 78%, que proporcionaba apoyo adicional.

De acuerdo con la OCDE, el apoyo de los profesores mejoró en Chile durante la última década, aunque el clima disciplinario dentro de las salas no registró un cambio significativo en el mismo período.

Estudiantes recurren a sus profesores cuando necesitan ayuda

La prueba también examinó la capacidad de los jóvenes para buscar apoyo. En Chile, el 76% declaró que pide ayuda a sus profesores cuando la necesita, resultado similar al promedio OCDE de 77%.

En tanto, el 78% señaló que recurre a sus compañeros cuando no comprende completamente algún contenido, frente al 82% promedio de la organización.

El informe encontró que, una vez considerado el perfil socioeconómico de los estudiantes y los establecimientos, la búsqueda de ayuda presentó una relación positiva con el desempeño en ciencias.

Los resultados contrastan con el desempeño general de Chile en la prueba PISA, que se mantuvo por debajo del promedio OCDE en ciencias, matemáticas y lectura.

El contrapunto del ruido y el desorden

Sin embargo, el ambiente en las salas continúa siendo un desafío. El 43% de los estudiantes reportó que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas las clases de ciencias, frente al promedio OCDE de 31%.

El 23% afirmó que no puede trabajar adecuadamente durante la mayoría o la totalidad de esas clases, mientras que el 31% señaló que sus compañeros no escuchan lo que dice el profesor.

La OCDE indicó que el clima disciplinario en las clases de ciencias no presentó una variación significativa en Chile entre 2015 y 2025. En términos generales, los sistemas educativos que mejoraron este aspecto tendieron a mantener o incrementar su desempeño científico.

Curiosidad, perseverancia y valoración del colegio

El informe entregó otros resultados positivos sobre las actitudes de los alumnos: el 75% dijo sentir curiosidad por distintas materias y el 73% aseguró que realiza un esfuerzo adicional cuando una tarea se vuelve difícil, frente al promedio OCDE de 60%.

Además, solo el 18% consideró que asistir al colegio había sido una pérdida de tiempo, una proporción inferior al 24% registrado en el conjunto de países de la organización.

Frente a este escenario, PISA identificó espacio para mejorar la autonomía: apenas el 36% de los estudiantes chilenos declaró que planifica frecuentemente la forma en que abordará sus estudios.

Ficha técnica y precisión metodológica

PISA 2025 se aplicó a estudiantes que tenían entre 15 años y tres meses y 16 años y dos meses, matriculados desde 7° básico en adelante y con al menos seis años de educación formal. La muestra, por lo tanto, comprendió distintos cursos y no corresponde exclusivamente a un nivel escolar.

En Chile completaron la evaluación 6.574 estudiantes pertenecientes a 222 establecimientos. La muestra representa a unos 248.200 jóvenes de 15 años, aproximadamente el 95% de la población nacional de esa edad.

La OCDE precisó que la tasa de respuesta de los estudiantes chilenos no cumplió completamente el estándar establecido inicialmente por PISA. Tras realizar análisis adicionales, no obstante, determinó que todos los datos del país eran aptos para ser publicados.

La edición 2025 evaluó a más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. Ciencias fue el área principal, mientras que matemáticas y lectura se abordaron como áreas secundarias.

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