Instituto Nacional: querella por pago de 70 mil a menores para lanzar bombas molotov

La Municipalidad de Santiago presentó una querella en contra de los adultos responsables de inducir a menores de 13 y 14 años a lanzar artefactos incendiarios el 11 de septiembre pasado en el Instituto Nacional.

Según publicó T13, en el texto se plantea que uno de los estudiantes detenidos por incidentes aseguró hacer recibido 70 mil pesos de un adulto -a quien no identificó- para lanzar bombas molotov vestido con un overol blanco.

La querella dice que "entre quienes intervinieron en estos hechos se encontraba un adolescente de 14 años, exalumno del propio Instituto Nacional, quien había sido expulsado del establecimiento a inicios de julio de 2026 por haber sido sindicado como colaborador de una manifestación incendiaria similar, ocurrida el 28 de mayo de 2026 en las inmediaciones del mismo liceo, ocasión en que sujetos vestidos con overoles blancos lanzaron bombas molotov, una de las cuales fue dirigida en contra de un periodista".

"Mientras aún se encontraba al interior del Instituto Nacional, el adolescente de 14 años manifestó, según antecedentes recabados por personas que tomaron conocimiento directo de su aprehensión, que había recibido la suma de $70.000 (setenta mil pesos) a cambio de participar en la denominada 'salida', esto es, la acción concertada mediante la cual estudiantes y personas ajenas al establecimiento, vestidas con overoles blancos, salen o actúan violentamente lanzando bombas molotov", precisaron.

Tomando como antecedente un caso similar ocurrido en el Liceo José Victorino Lastarria, la acción judicial busca indagar "la existencia de un patrón de pagos a adolescentes para intervenir en manifestaciones incendiarias en establecimientos educacionales, y la eventual identidad de los responsables comunes".