Cerca de cinco mil estudiantes rendirán la tercera PSU este martes y miércoles

Con 17 locales habilitados y 600 personas a cargo, este martes y miércoles se realizará la tercera Prueba de Selección Universitaria (PSU) del proceso de admisión 2020, para los casi 5.000 estudiantes que, producto de las manifestaciones, no pudieron rendir las pruebas de Matemáticas y Lenguaje.

Ayer lunes el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile informó a estos estudiantes dónde deberán dar estos exámenes, concentrándose la repetición de la prueba en Santiago y Valparaíso, las ciudades que tuvieron más dificultades esta semana.

La tercera PSU comenzará este martes con la prueba de Lenguaje y continuará el miércoles con Matemática, ambas a las 10:00 horas.

El Demre anunció que los jóvenes que estén habilitados para hacer la PSU, pero que hayan realizado "sus pruebas en las aplicaciones anteriores sin inconvenientes no es obligatorio que asista".

En el caso que la persona habilitada para el 4 y 5 de febrero haya rendido sus pruebas en las aplicaciones anteriores sin inconvenientes no es obligatorio que asista. Si lo hace se le considerará el mejor puntaje en las pruebas rendidas.

En tanto, los resultados de estos tres inéditos procesos se conocerán el próximo 24 de febrero, día en que comenzará la postulación a las universidades.

Demre: No habrá una cuarta vez, quien no la rinda ahora no tendrá otra oportunidad