Directora del Demre: La rendición de la PSU ha sido un "proceso durísimo"

La directora del Demre, Leonor Varas, planteó en Cooperativa que el proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ha sido "durísimo" y que no existe una posibilidad de realizar la medición por cuarta vez este año.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Varas sostuvo que "están convocados a rendir Matemáticas más de 5.900 (personas), son casi seis mil, y en Lenguaje son menos, son 5.044 (...) básicamente en Santiago y Valparaíso".

"No lo consideramos un proceso viciado, pero sí ha sido un proceso durísimo. Tengo que agradecer a mucha gente que ha colaborado, que ha hecho posible esto y lo primero que hago es agradecer a los postulantes que sigan concurriendo a rendir sus pruebas", dijo.

En relación con la seguridad, la directora del Demre recalcó que "tenemos que garantizarla, porque no hay una cuarta vez. Quien no pueda darla ahora realmente no tiene otra oportunidad".

"Los plazos no dan, es inhumano, porque ya no se puede seguir aplicando otra prueba a las mismas personas, convocándolos y que no puedan rendirla o que la rindan en malas condiciones", insistió.

La directora del Demre aseguró que "lo importante es que uno de los grupos más perjudicados son las personas en situación de discapacidad y esta vez vamos a acudir, en varios de los casos, a sus domicilios, porque ya no pueden trasladarse nuevamente a una prueba en que por muchas medidas de seguridad que hayan es más difícil para ellos".

"Después de la batalla todos somos generales, pero las precauciones que se tomaron la primera vez fueron las que estimamos en conjunto que eran las adecuadas y resultó que eran insuficientes y, por lo tanto, para la segunda se cambió la modalidad", manifestó.