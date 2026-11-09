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Tópicos: País | Educación | Universidades

Cuech: Los recortes van a afectar especialmente a las universidades de regiones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La presidenta del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), Marisol Durán, advirtió que los recortes presupuestarios dispuestos por el Gobierno para el año 2027 van a afectar "especialmente" a los planteles regionales.

"Estos recortes van a afectar a las universidades del Estado a lo largo de todo el país, pero especialmente a aquellas universidades que están en región", puntualizó Durán en la Región de Tarapacá, donde participó en la inauguración del Instituto de Investigación Política y Gestión Educativa de la Universidad Arturo Prat.

"Esto lo digo aquí, en Iquique, porque todo lo que es recursos para educación superior regional fue eliminado en el año 2026, y eso se ha mantenido en esta propuesta de Presupuesto para el año 2027. Por tanto, las regiones no van a tener un ítem específico para desarrollar actividades relevantes en zonas extremas, tan alejadas de Santiago como la Región de Tarapacá", añadió Durán, que es rectora de la UTEM.

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