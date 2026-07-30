Impacto Emprendedor 2026: Abren convocatorias para impulsar ideas estudiantiles

El director de Ecosistema de Emprendimiento de la Universidad del Desarrollo (UDD), Carlos Varela, desmenuzó en Cooperativa la sexta edición del concurso Impacto Emprendedor Escolar y Universitario, que pretende apoyar propuestas estudiantiles a través de talleres, mentorías y financiamiento.

El certamen, realizado junto a Banco de Chile, se enfoca en jóvenes de entre 12 y 25 años, con la aspiración de que "los alumnos no solo concursen con un proyecto, sino que sobre todo incorporen habilidades emprendedoras", como la resiliencia, la proactividad y la creatividad, entre otras.

En conversación con Esa es la Idea, Varela destacó que "es primera vez que hacemos los dos concursos al mismo tiempo", y que las postulaciones están abiertas hasta el 30 de agosto para equipos escolares de hasta tres integrantes, y universitarios de hasta cinco jóvenes, respectivamente.

Respecto a los reconocimientos finales del concurso 2026, el académico resaltó que "el primer lugar para ambas categorías es un viaje a un ecosistema de emprendimiento e innovación en México durante una semana, con visitas a distintos tipos de industrias".

"En el caso de la categoría universitaria, hay otros premios en dinero, de entre 2 a 3 millones de pesos en efectivo", cerró Varela.