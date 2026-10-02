Las 10 mejores universidades chilenas según el ranking QS

En junio pasado, el ranking QS de universidades puso a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) como la segunda mejor del continente, detrás de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 119 a nivel global.

Pero ahora el listado específico para América Latina y el Caribe mostró importantes cambios, pasando la UC al primer lugar de la región, destacando principalmente en los ítems "papers por facultad" y "reputación académica", y sumando un puntaje general de 100.

El podio chileno lo completan la Universidad de Chile, con 92,2 puntos y séptima en la región; y la Universidad de Concepción, con 82,2 puntos y en el lugar 11 de América Latina.

Las 10 mejores universidades chilenas, según QS octubre 2026