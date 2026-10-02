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Tópicos: País | Educación | Universidades

Las 10 mejores universidades chilenas según el ranking QS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Universidad Católica aparece como primera en América Latina y el Caribe, según la nueva edición de la medición.

Las 10 mejores universidades chilenas según el ranking QS
 pexels/estefany-iribe
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En junio pasado, el ranking QS de universidades puso a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) como la segunda mejor del continente, detrás de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 119 a nivel global.

Pero ahora el listado específico para América Latina y el Caribe mostró importantes cambios, pasando la UC al primer lugar de la región, destacando principalmente en los ítems "papers por facultad" y "reputación académica", y sumando un puntaje general de 100.

El podio chileno lo completan la Universidad de Chile, con 92,2 puntos y séptima en la región; y la Universidad de Concepción, con 82,2 puntos y en el lugar 11 de América Latina.

Las 10 mejores universidades chilenas, según QS octubre 2026

  1. Universidad Católica (1ª regional)
  2. Universidad de Chile (7ª)
  3. Universidad de Concepción (11ª)
  4. Universidad de Santiago (18ª)
  5. Universidad Católica de Valparaíso (22ª)
  6. Universidad Adolfo Ibáñez (23ª)
  7. Universidad Austral de Chile (43ª)
  8. Universidad de Los Andes (44ª)
  9. Universidad Técnica Federico Santa María (49ª)
  10. Universidad de La Frontera (52ª)

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