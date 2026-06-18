Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago16.5°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Educación | Universidades

Ranking QS 2027: dos universidades chilenas entre las mejores de América Latina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La lista, una de las más reconocidas del mundo, tiene al MIT de Estados Unidos como top uno.

Ranking QS 2027: dos universidades chilenas entre las mejores de América Latina
 ATON archivo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ranking QS, considerado una referencia mundial respecto a la calidad universitaria, presentó sus resultados para el año 2027, ubicando al estadounidense Massachusetts Institute of Technology (MIT) como la mejor casa de estudios superiores del mundo.

El podio lo completan -igualados- el británico Imperial College London y Stanford University, también de EE.UU.

Respecto a América Latina, la mejor universidad para QS, en el puesto 84 del mundo, es la Universidad de Buenos Aires (UBA); seguida en el lugar 119 por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y por Universidade de São Paulo, de Brasil, en el 133. Quinta en la región -y 185 a nivel global- está la Universidad de Chile.

Entre los aspectos que evalúa QS World University Rankings están la reputación académica y del empleador, las citas por docente y las proporciones de estudiantes por docente, de docentes internacionales y de estudiantes internacionales.

Ranking QS: las mejores 10 universidades del mundo

  1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  2. Imperial College London
  3. Stanford University
  4. University of Oxford
  5. Harvard University
  6. University of Cambridge
  7. California Institute of Technology (Caltech)
  8. ETH Zurich, Suiza
  9. UCL, Reino Unido
  10. National University of Singapore (NUS)

Ranking QS: las mejores 10 universidades de América Latina

  1. (84) Universidad de Buenos Aires (UBA)
  2. (119) Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
  3. (133) Universidade de São Paulo
  4. (145) Universidad Nacional Autónoma de México
  5. (185) Universidad de Chile
  6. (188) Tecnológico de Monterrey
  7. (233) Universidad de los Andes, Colombia
  8. (277) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil
  9. (293) Universidad Nacional de Colombia
  10. (357) Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP)

Ranking QS: las mejores 10 universidades de Chile

  1. (119) Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)
  2. (185) Universidad de Chile
  3. (551) Universidad de Santiago de Chile (Usach)
  4. (655) Universidad Adolfo Ibáñez
  5. (662) Universidad de Concepción
  6. (851-900) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
  7. (901-950) Universidad de Los Andes
  8. (1001-1200) Universidad Andrés Bello
  9. (1001-1200) Universidad Austral de Chile
  10. (1001-1200) Universidad Técnica Federico Santa María (USM)

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada