Ranking QS 2027: dos universidades chilenas entre las mejores de América Latina

El ranking QS, considerado una referencia mundial respecto a la calidad universitaria, presentó sus resultados para el año 2027, ubicando al estadounidense Massachusetts Institute of Technology (MIT) como la mejor casa de estudios superiores del mundo.

El podio lo completan -igualados- el británico Imperial College London y Stanford University, también de EE.UU.

Respecto a América Latina, la mejor universidad para QS, en el puesto 84 del mundo, es la Universidad de Buenos Aires (UBA); seguida en el lugar 119 por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y por Universidade de São Paulo, de Brasil, en el 133. Quinta en la región -y 185 a nivel global- está la Universidad de Chile.

Entre los aspectos que evalúa QS World University Rankings están la reputación académica y del empleador, las citas por docente y las proporciones de estudiantes por docente, de docentes internacionales y de estudiantes internacionales.

Ranking QS: las mejores 10 universidades del mundo

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Imperial College London Stanford University University of Oxford Harvard University University of Cambridge California Institute of Technology (Caltech) ETH Zurich, Suiza UCL, Reino Unido National University of Singapore (NUS)

Ranking QS: las mejores 10 universidades de América Latina

(84) Universidad de Buenos Aires (UBA) (119) Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) (133) Universidade de São Paulo (145) Universidad Nacional Autónoma de México (185) Universidad de Chile (188) Tecnológico de Monterrey (233) Universidad de los Andes, Colombia (277) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil (293) Universidad Nacional de Colombia (357) Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP)

Ranking QS: las mejores 10 universidades de Chile