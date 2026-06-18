Ranking QS 2027: dos universidades chilenas entre las mejores de América Latina
La lista, una de las más reconocidas del mundo, tiene al MIT de Estados Unidos como top uno.
La lista, una de las más reconocidas del mundo, tiene al MIT de Estados Unidos como top uno.
El ranking QS, considerado una referencia mundial respecto a la calidad universitaria, presentó sus resultados para el año 2027, ubicando al estadounidense Massachusetts Institute of Technology (MIT) como la mejor casa de estudios superiores del mundo.
El podio lo completan -igualados- el británico Imperial College London y Stanford University, también de EE.UU.
Respecto a América Latina, la mejor universidad para QS, en el puesto 84 del mundo, es la Universidad de Buenos Aires (UBA); seguida en el lugar 119 por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y por Universidade de São Paulo, de Brasil, en el 133. Quinta en la región -y 185 a nivel global- está la Universidad de Chile.
Entre los aspectos que evalúa QS World University Rankings están la reputación académica y del empleador, las citas por docente y las proporciones de estudiantes por docente, de docentes internacionales y de estudiantes internacionales.