Luto en la academia: murió el economista Reinaldo Sapag Chain

"Nos deja un gran profesor, formador de decenas de generaciones". Así informó la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile del deceso del economista y académico Reinaldo Sapag Chain, a los 87 años.

"Se tituló de Ingeniero Comercial y de Contador Auditor en la Universidad de Chile, donde en 1964 presidió el Centro de Alumnos de la Escuela de Economía. Su carrera docente comenzó en la misma universidad en 1965, cuando ingresó por concurso como ayudante del curso Introducción a las Ciencias Sociales de la entonces Escuela de Economía. Poco después fue nombrado profesor auxiliar", recordó la unidad académica.

El decano de la FEN, Óscar Landerretche, consideró que "quienes tuvieron el privilegio de ser sus alumnos recordarán siempre su capacidad para traducir la complejidad técnica en herramientas concretas de gestión. Para muchas generaciones, sus clases no fueron simples asignaturas sobre rentabilidad o finanzas, sino lecciones de rigor metodológico, pensamiento crítico y compromiso con el desarrollo del país. La facultad le debe mucho, y lo despide con gratitud".

Sapag también fue profesor en las universidades Andrés Bello, Adolfo Ibáñez y Diego Portales; y se destaca el trabajo con su hermano Nassir Sapag, como autores de "Preparación y Evaluación de Proyectos" y "Planificación, Gestión y Control de Proyectos", dos obras que son "textos de referencia en las escuelas de negocios de Chile y América Latina".

En 2010, la FEN reconoció su trayectoria con el Premio a la Trayectoria y Excelencia Académica; y en 2011 Sapag también fue distinguido como Mejor Profesor de Pregrado de la facultad.

Reinaldo Sapag también dedicó parte importante de su vida a la Corporación Cardenal del Pueblo, institución de beneficencia con sede en San Antonio y que además se encarga de rescatar el legado del cardenal Raúl Silva Henríquez, quien definió al economista como "el compañero más fiel de mi vejez".

El pensamiento de Silva Henríquez y su perspectiva histórica fue además tema recurrente en las columnas de opinión que Sapag escribió en Cooperativa.