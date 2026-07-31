Premio de $5 millones: Concurso impulsa proyectos estudiantiles sobre investigación y desarrollo

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Alan Farcas, director ejecutivo de la Fundación Copec-UC, detalló el lanzamiento de "Aplica tu Idea", concurso que busca transformar proyectos estudiantiles de I+D en soluciones reales para el mercado nacional e internacional.

La convocatoria invita a jóvenes a innovar en recursos naturales y energía. Según Farcas, buscan proyectos en etapas tempranas para darles un "jumpstart". El ganador obtendrá cinco millones de pesos, mientras los diez finalistas accederán a talleres exclusivos de formación y perfeccionamiento técnico.

El director resaltó la importancia de la visión comercial en la ciencia. "Nos falta esa hambre por cambiar el mundo", afirmó Farcas. Por ello, los participantes recibirán capacitación en pitch y modelos de negocio para fortalecer la escalabilidad de sus diversas propuestas tecnológicas.

Farcas subrayó que el éxito requiere equipos multidisciplinarios. "Los casos exitosos casi siempre son socios que se complementan", explicó. La fundación ofrece acompañamiento experto para que los investigadores logren conectar sus descubrimientos con las necesidades urgentes de la gran industria y la sociedad.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto a través del sitio web oficial de la organización. Esta oportunidad permite a jóvenes talentos de centros técnicos y universidades potenciar su capital humano y desarrollar tecnologías de alto impacto para el futuro global.