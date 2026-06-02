Radiografía de Bienestar 2025: El 40% de los estudiantes podría desencadenar un problema de salud mental

Nelly Bueno, subdirectora de Vida Estudiantil de DUOC UC, comentó en Cooperativa los resultados de la Radiografía de Bienestar 2025 enfocada en la salud mental de los estudiantes de educación superior, que analizó a 18.540 jóvenes chilenos y plantea una alarmante crisis en la materia.

Los resultados exponen una realidad preocupante en el sector técnico-profesional. "Había evidencia de que la salud mental era una preocupación que iba en aumento", explicó Bueno sobre la urgencia de medir científicamente este fenómeno.

El diagnóstico es tajante respecto a la gravedad del cuadro actual. Un 57% de los encuestados presentaba malestar clínico; un 40% adicional se encuentra en niveles subumbrales de riesgo, que "podría desencadenar algún problema clínico de salud mental", y solo el 3% de quienes participaron "eran una población sana".

La experta señaló que esta situación "no es distinta en otras instituciones", sugiriendo un panorama sistémico que trasciende a un solo plantel educativo.

Las causas del deterioro psicológico son multifactoriales, predominando el factor económico. La baja autoestima también juega un rol crítico. "Recibimos estudiantes a quienes durante toda su enseñanza media les han dicho que no son buenos", lamentó la subdirectora sobre el estigma de las notas.

Ante la crisis, la institución implementó estrategias de prevención y manejo clínico multidisciplinario. El objetivo es detectar a los grupos de riesgo antes de que su condición empeore. Se busca transformar el entorno escolar en un espacio de apoyo comunitario -y no solo académico-.