Rector UC pidió rechazar los recortes a las universidades: "Comprometen el desarrollo"

El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, cuestionó esta jornada, ante el Congreso, los recortes que el Presupuesto 2027 considera para la educación superior -especialmente a fondos institucionales y de investigación para las universidades-, y alertó que "comprometen nuestras chances de desarrollo" como país.

Según Emol, el también presidente de la Red G9 participó en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos que analiza en el Senado el proyecto de erario fiscal, que destina más de 3,5 billones de pesos a la educación superior.

Sin embargo, contempla recortes en los fondos de Fomento a la Investigación (-25,2%) y Basal por Desempeño (-12,41%), al Aporte Institucional a Universidades Estatales (-12,37%) y al Fortalecimiento de la Educación Superior Pública (-1,69%).

En este contexto, De la Llera recordó que "sólo las universidades del G9 generan el 45% de la productividad científica de Chile", y advirtió que, en un país que invierte en innovación y desarrollo muy por debajo del promedio OCDE, el recorte "compromete significativamente nuestras posibilidades de desarrollo".

Por lo tanto, "cuesta entender qué objetivo de política pública persigue (este Presupuesto)", expresó. "(Estas instituciones han contribuido a construir) uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina", por lo que debilitarlas "afecta directamente a sus estudiantes, a sus proyectos educativos y a su capacidad de aportar al país", aseveró.

"No podemos sacrificar capacidades que han tomado décadas construir por un ajuste de corto plazo, cuyos costos se pagarán durante varias generaciones", senteció el rector de la UC.

Leyó una carta, criticó rebaja de aporte fiscal y eventual corte a gratuidad

De la Llera también leyó una carta ante la subcomisión, a la que pidió "no aprobar la propuesta en los términos presentados y que se mantengan en términos reales, es decir, reajustados por inflación, tanto el aporte estatal a las universidades como los recursos destinados a ciencia e investigación".

En el escrito amplió sus críticas al recorte al Aporte Fiscal Diferido (rebajado en más de 36 mil millones de pesos), y sostuvo que los aranceles regulados de las universidades no cubren el costo real de las carreras con gratuidad.

"Las universidades ya están subsidiando una política pública insuficientemente financiada", y ajustarla implicaría una brecha anual cercana a los 20 mil millones de pesos solamente en la UC, advirtió su rector.

Por último, calificó como un "golpe doble" para las universidades la baja de 6,4% en el presupuesto del Ministerio de Ciencia, ya que verían afectada su capacidad de formar y de generar conocimiento.

"No estamos pidiendo un aumento; pedimos únicamente que el Estado preserve el valor de su compromiso con las universidades", cerró.