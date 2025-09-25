Universidades: coloquio académico analizará el proyecto de ley FES

El Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la Universidad Alberto Hurtado organiza un coloquio para analizar el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES), en el marco del ciclo de políticas públicas 2025 de la casa de estudios jesuita.

El encuentro se realizará el lunes 29 de septiembre -entre 16:00 y 18:00 horas- en el Auditorio Manuel Larraín de la universidad, en Alameda 1825; y también se podrá seguir vía streaming a través de Cooperativa.cl.

El programa contempla una introducción sobre los principales contenidos del proyecto de ley FES y del Crédito con Aval del Estado. Luego, la académica Lorraine Dearden, de la University College of London, presentará un estudio sobre las implicancias del nuevo instrumento público de financiamiento.

Posteriormente habrá un panel de discusión con Harald Beyer, profesor en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, exministro de Educación y exrector de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Nicolás Fleet, investigador del CiPP y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAH; ambos integrantes del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior.