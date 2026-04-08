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Tópicos: País | Educación | Universidades

Universidades estatales presentan libro para transformar el conocimiento científico en soluciones ciudadanas

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Matías Fleischmann, analista del CUECH, explicó cómo la obra sistematiza experiencias para impulsar la innovación pública con impacto territorial.

En concreto, el trabajo sistematiza experiencias locales e internacionales para fortalecer la gestión del conocimiento aplicado.

Universidades estatales presentan libro para transformar el conocimiento científico en soluciones ciudadanas
 ATON (Referencial)

"Las universidades estatales tienen un deber directamente a mejorar la calidad de vida de las personas", afirmó Fleischmann.

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Matías Fleischmann, analista del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), abordó en Cooperativa el impacto del saber académico en la comunidad y la innovación, destacando que "no siempre ese conocimiento se transforma en soluciones", por lo que buscan fortalecer esa capacidad.

En una nueva edición de Esa es la idea, el experto analizó el lanzamiento del libro "Innovar en Clave Pública", trabajo que reúne aprendizajes de 18 instituciones chilenas. En esa línea, apuntó el desafío es "entrar en la lógica de la innovación", lo que implica ensayar ideas nuevas y vincularse ágilmente con actores sociales.

La colaboración entre universidades resulta fundamental para abordar crisis -como el cambio climático- de forma eficiente. Fleischmann resaltó que "somos mucho más colaborativos de lo que pensábamos", una característica del sistema chileno que permite enfrentar desafíos territoriales complejos de manera conjunta.

Finalmente, el analista instó a las casas de estudios a ser sensibles con su entorno. "Falta trabajo para que la universidad no se desconecte", puntualizó, enfatizando el deber de las estatales en contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de las personas".

La obra se presentará el 23 de abril con la presencia de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Tras el evento, el documento estará disponible de forma gratuita en el sitio web institucional para potenciar el ecosistema nacional de innovación desde una mirada pública estatal.

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