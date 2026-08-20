Alumno con antecedentes delictuales fue detenido por amenaza de tiroteo en el Instituto Nacional

Un joven de 20 años con antecedentes por delitos de robo con intimidación, hurto y desórdenes públicos fue detenido por Carabineros, acusado de ser el autor de una amenaza de tiroteo en el Instituto Nacional, donde cursa actualmente el cuarto año medio.

El hecho ocurrió el 11 de junio y obligó a suspender las clases: el inspector general del emblemático establecimiento educacional de Santiago recibió, vía WhatsApp, un mensaje que incluía una fotografía en la que se observaban más de 20 municiones, una cortapluma, una hoja con simbología anarquista y una advertencia de ataque armado.

Tras recibir la denuncia, el OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, desarrolló una investigación que permitió identificar al presunto autor de las amenazas: el referido joven, alumno del mismo establecimiento.

Este jueves, con autorización del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carabineros allanó su domicilio en la comuna de La Pintana, donde concretó su detención y encontró diversos elementos "de interés criminalístico", explicó el teniente Felipe Cortés.

"Tras diligencias investigativas se logró identificar a esta persona, chilena de 20 años de edad, que mantenía antecedentes policiales por los delitos de robo con intimidación, hurto y desórdenes públicos. Se logró su detención e incautar evidencia al interior de su inmueble", dijo el uniformado.

Se trata de 25 municiones de distinto calibre (10 cartuchos .40, 10 de calibre 9 milímetros y cinco de calibre 12), 14 teléfonos celulares, panfletos con consignas, 28 ampollas de morfina y siete metoclopramida, entre otros.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público para ser formalizado.