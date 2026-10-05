Carabinero fue asesinado durante procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco

Un sargento de Carabineros fue asesinado durante la noche de este domingo en la comuna de Quilleco, Región del Biobío, luego de recibir un disparo durante un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF).

De acuerdo con los antecedentes oficiales, el uniformado se trasladó hasta una vivienda para responder a una alerta por violencia doméstica. En ese contexto, fue agredido directamente con un arma de fuego.

"Con profundo pesar el sensible fallecimiento del sargento 2° Jaime Ariel Urrea Burgos (Q.E.P.D.), perteneciente a la dotación del Retén 'Canteras' de la 1ª Comisaría de 'Los Ángeles'", informó la entidad policial en una declaración pública.

En esta línea, se detalló que "el hecho ocurrió este domingo 4 de octubre, cerca de las 22:50 horas, en la comuna de Quilleco, Región del Biobío. En el lugar, el sargento Urrea Burgos fue atacado con un arma de fuego mientras adoptaba un procedimiento policial por violencia intrafamiliar".

A raíz de la agresión armada, el funcionario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona. Pese a las maniobras de auxilio médico, se constató su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

Repudio al ataque contra nuevo mártir institucional

Frente a la muerte del sargento Urrea Burgos, Carabineros condenó "enérgicamente este nuevo acto de violencia y expresa sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de servicio de nuestro nuevo mártir institucional".

"Asimismo, reafirma su compromiso inquebrantable de apoyar, acompañar y respaldar integralmente a su familia en este difícil momento", afirmó la institución uniformada.

El Presidente José Antonio Kast también expresó su "profundo dolor" por la muerte del sargento 2° Jaime Urrea, destacando que "fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos".

"Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino", cerró el Mandatario.