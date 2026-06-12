Suspenden clases en el Instituto Nacional tras amenazas contra equipo directivo

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro informó la suspensión de clases en el Instituto Nacional durante este viernes.

La decisión surge tras una serie de amenazas dirigidas hacia la cúpula administrativa y diversos miembros del plantel escolar, lo que obligó a una respuesta institucional para garantizar la protección de los alumnos y trabajadores.

Desde el organismo estatal fueron enfáticos en señalar que la prioridad absoluta es la seguridad de quienes integran el liceo.

Según explicaron mediante un comunicado oficial: "Hemos activado de manera inmediata todos los protocolos de seguridad y coordinación institucional correspondientes. La suspensión fue adoptada como medida preventiva para resguardar la integridad física y emocional de todos los integrantes de la comunidad educativa del establecimiento".

Investigación y acciones legales

El equipo de gestión del recinto, en conjunto con el SLEP y las autoridades ministeriales, se encuentra actualmente analizando las evidencias y el origen de los mensajes intimidatorios.

Este trabajo se realiza de la mano con policías y organismos especializados para identificar a los responsables de estos hechos que han perturbado el normal funcionamiento del liceo emblemático.

Se interpondrán acciones judiciales pertinentes buscando sancionar con máxima severidad estos hechos que perturban la seguridad institucional. (FOTO: ATON)

Al respecto, el SLEP Santiago Centro señaló que rechazan "la violencia en todas sus formas y estamos tomando todas las acciones pertinentes para sancionar, con la mayor severidad, situaciones que amenacen la seguridad de nuestra comunidad educativa".

"No normalizaremos hechos de esta naturaleza ni permitiremos que la violencia o la intimidación alteren el derecho de las y los estudiantes a aprender en espacios seguros y de sus docentes, asistentes de la educación y equipos de gestión, a poder desempeñarse en un ambiente que resguarde su integridad", detalló la declaración.

Contención emocional y canales oficiales

Dada la gravedad de la situación, se ha dispuesto un plan de contingencia que incluye soporte psicológico. Además del acompañamiento interno del servicio, se sumará el apoyo de la Unidad de Intervención de Crisis de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), destinada a mitigar el impacto emocional que estos eventos puedan causar en los funcionarios y el equipo docente.

Finalmente, las autoridades instaron a la comunidad a no difundir rumores o información que no haya sido ratificada, sugiriendo el uso exclusivo de los canales oficiales de comunicación del Instituto Nacional y del SLEP para recibir actualizaciones sobre el retorno a las aulas y el avance de las indagatorias.