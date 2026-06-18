Aula Segura en Angol: expulsan a seis estudiantes de liceo Bicentenario tras graves peleas

Seis estudiantes del Liceo Bicentenario Enrique Ballacey Cottereau, en la comuna de Angol (Región de La Araucanía), fueron expulsados tras protagonizar episodios de violencia al interior del recinto que derivaron en la aplicación de la ley "Aula Segura".

Los incidentes ocurrieron el pasado 12 de mayo, registrándose cuatro peleas en menos de 24 horas que dejaron a varios estudiantes con lesiones, y, además de las expulsiones ya ejecutadas, las autoridades del establecimiento se encuentran analizando la situación de otros dos alumnos, cuya permanencia en el colegio será determinada en los próximos días.