"Escuelas protegidas": falta de recursos marca el inicio del debate en el Senado

La ministra de Educación, María Paz Arzola, expuso este martes ante la Comisión de Educación del Senado sobre el proyecto "Escuelas Protegidas", aprobado en la víspera por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La secretaria de Estado destacó en el inicio del segundo trámite los programas incluidos para el desarrollo y bienestar socioemocional para acompañar a los estudiantes, que evidencian algún tipo de problemas de conducta o de comportamiento, por ejemplo, "A convivir se aprende" o "Habilidades para la vida".

"Existe una oferta programática, existen iniciativas, existe una coordinación intersectorial y también existe una oferta que, desde nuestro punto de vista, todavía tiene potencial de ser mejorada para realmente constituirse en un apoyo apropiado para los colegios. También está el desafío de avanzar en la implementación de la Ley de Convivencia, tenemos que seguir poniendo los esfuerzos ahí", aseguró.

De todas formas, la ministra reparó que las medidas se aplicarán se harán de forma focalizada: "Lo que nos convoca hoy día, más allá de eso, las acciones que nosotros estamos proponiendo en este proyecto -algunas de ellas como es la revisión de mochila- probablemente no van a ser necesarias en todos los colegios. Lo mismo que lo de los detectores de metales -incluida en la ley de convivencia-".

"El problema de los delitos en colegios está instalado, pero no necesariamente en todos", insistió.

Críticas por falta de recursos

Tras la exposición de Arzola, la senadora y exministra de Educación, Yasna Provoste (DC), realizó una crítica a que no se incluyen nuevos recursos para respaldar las mayores responsabilidades que tendrán las comunidades escolares y apuntó que la propuesta del Gobierno tiene un foco equivocado.

"Lo que hace este proyecto de ley es que interpreta la violencia en contextos escolares principalmente como un problema de seguridad pública, cuando toda la evidencia disponible indica que esto se trata de un fenómeno socioeducativo estructural, de precarización familiar, de deterioro de la salud mental después de la pandemia", planteó.

"La escuela no es la que está generando estos fenómenos de violencia, sino más bien la escuela los recibe. Por lo tanto, esta iniciativa responde solo con la lógica, en mi opinión, equivocada en el diagnóstico, respecto eminentemente del control y la vigilancia policial", aseveró.

Por su parte, el senador Rojo Edwards (ind-RN) coincidió con su par y manifestó que cuando se producen hechos de violencia se tiene que reaccionar. Señaló que la violencia no se debe tolerar y sostuvo que se debe hacer corresponsables a los padres por las actuaciones de sus hijos.

En paralelo, el Ministerio de Justicia anunció la próxima presentación de una propuesta que permita, precisamente, hacer efectiva la responsabilidad de padres y madres frente a los hechos protagonizados por sus hijos.

En tanto, la Comisión de Educación de la Cámara Alta deberá iniciar el análisis de un proyecto ingresado por parlamentarios para establecer la responsabilidad de apoderados en materia de acoso escolar. Esto, una vez terminada la discusión de "Escuelas Protegidas".