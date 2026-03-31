Estudiante que asesinó a inspectora será formalizado este martes

El estudiante de 18 años imputado por el homicidio de la inspectora María Victorira Reyes, luego de realizar un ataque con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta que dejó también a otros cuatro heridos, será formalizado esta tarde.

La audiencia está programada paras la 11 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Calama, y se da luego justo un día después que ser realizara el funeral de la víctima fatal, y mientras la funcionaria Aidé Moya Moya, de 57 años, y un menor de 15 permanecen en riesgo vital.

En tanto, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, entregó -tras gestiones con privados- el primer pórtico detector de metales y dos detectores manuales al establecimiento. No obstante, insistió que la medida es paliativa y se deben abordar los problemas de fondo que son la convivencia escolar y salud mental.

El joven será formalizado por los delitos de homicidio consumado y homicidio frustrado, y el Ministerio Público pedirá su prisión preventiva.