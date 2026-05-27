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Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

Madre e hija fueron detenidas por causar desmanes en un colegio de Arica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La estudiante fue expulsada por protagonizar una pelea el martes; y hoy reincidió junto a la autora de sus días.

Madre e hija fueron detenidas por causar desmanes en un colegio de Arica
 ATON (Referencial)

La adulta -que amenazó a profesores y a otros trabajadores del recinto- tenía una orden de detención pendiente en Caldera.

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Una mujer y su hija adolescente fueron detenidas este miércoles tras protagonizar desórdenes y amenazas en el Colegio Centenario de Arica.

Según informó Carabineros, la joven, de 16 años, fue expulsada el martes tras protagonizar una pelea con otra estudiante. Indignada, la adulta responsable se apersonó hoy en el establecimiento, amenazando a profesores y otros trabajadores.

El teniente Estefano Fortes, de la Sexta Comisaría Chinchorro, explicó que la menor ya había sido detenida ayer a propósito de la riña, y este miércoles los uniformados tuvieron que volver al lugar tras recibir la denuncia de los docentes por las amenazas de su mamá.

"Al concurrir el personal de servicio motorizado el día de hoy al lugar, se logró identificar a la persona sindicada por las amenazas, quien al momento de la llegada de Carabineros no se encontraba ocasionando desórdenes. No obstante, al efectuar una fiscalización y consultar sus antecedentes, se pudo establecer que mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones menos graves emanada por el Juzgado de Garantía de Caldera (Región de Atacama), así que el personal policial procede a su detención", relató Fortes.

"Durante el desarrollo del procedimiento, la hija de la imputada se opuso al accionar del personal policial, motivo por el cual también fue detenida", añadió el oficial.

Madre e hija quedarán a disposición del Juzgado de Garantía de Arica.

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