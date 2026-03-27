"Muy grave": Escolar agredido en colegio de Calama fue trasladado grave a Antofagasta

Hasta el Hospital Regional de Antofagasta fue trasladado uno de los tres estudiantes que resultaron heridos en el ataque que protagonizó un compañero en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, de Calama.

El ataque ocurrió en la mañana de este viernes cuando un estudiante de 18 años atacó con un arma blanca a la inspectora del recinto, quien falleció en el mismo patio donde fue agredida.

Además, una paradocente del instituto resultó con lesiones, al igual que los tres escolares. El agresor, en tanto, fue trasladado al hospital de la ciudad para constatar lesiones, tras lo cual quedará a disposición de la justicia para ser formalizado.

"Está muy grave"

El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, confirmó que el adolescente trasladado a la capital regional "está muy grave, recibió heridas en la zona torácica y esto ha significado que hicieron todas las acciones necesarias para poder contener".

Por ello, en esta misma jornada fue "trasladado hacia el Hospital de Antofagasta donde espera tener la atención para poder controlar y ojalá que llegue a buen puerto y él pueda sanarse y volver con su familia".

Respecto a los otros dos escolares agredidos, la autoridad regional confirmó que "dos de ellos ya han salido de riesgo y lo que se está esperando ya que probablemente hoy en la noche estuvieran de alta".

Además de la atención médica de urgencia, el gobernador destacó el trabajo del Hospital Carlos Cisternas de Calama, mencionando que han actuado "con sentido de urgencia y también atendiendo la salud mental de todas las personas implicadas".

Según la Encuesta sobre Violencia Escolar en Chile publicada por el Observatorio Social de la Universidad del Alba en agosto de 2025, un 76% a nivel nacional cree que la violencia escolar en ha aumentado, sólo un 36,6% cree que los colegios son espacios seguros o muy seguros, y un 66,5% cree que la responsabilidad de prevenir y contener esta violencia recae en los apoderados.