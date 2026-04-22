Providencia: Escolar que prendió bengala en liceo quedó bajo supervisión de Reinserción Juvenil

Bajo supervisión del Servicio de Reinserción Social Juvenil quedó el estudiante de 16 años del Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia, que fue detenido el martes tras encender una bengala y ser sorprendido con elementos de fabricación de artefactos incendiarios.

El menor, que cursaba tercero medio, fue aprehendido mientras vestía overol blanco y portaba 19 botellas con mecha, preparadas para ser transformadas en bombas mólotov, por lo que esta jornada fue formalizado por el delito de accionar pirotecnia sin autorización.

Las otras cautelares que se le asignaron fueron la prohibición de acercarse al liceo afectado y a las personas que participaron en su retención, pese a que la Fiscalía pedía el arresto domiciliario total para el joven.

El abogado querellante de la Municipalidad de Providencia, Matías Künsemüller, valoró las medidas impuestas por la Justicia: "Esto es algo que nos deja contentos, tranquilos y conformes. El objetivo final y fundamental es que los alumnos que van todos los días a los establecimientos de Providencia puedan estudiar en paz y divertirse en los recreos, sin tener un riesgo en cada instante", aseveró.

El menor fue expulsado previamente de otros dos liceos por hechos de violencia escolar y ahora enfrenta cargos por infracción a la Ley de Control de Armas y por amenazas.

Alcalde Bellolio criticó la "silla musical de la violencia"

"Un estudiante se puso un overol blanco y portaba 19 elementos incendiarios, botellas para hacer bombas molotov con su mecha, y además una bengala. Este es un caso además bien paradigmático porque muestra esta verdadera 'silla musical' de la violencia", cuestionó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

El jefe comunal informó que el imputado contaba con dos expulsiones previas: "Es un estudiante al cual se le abrió protocolo de expulsión en segundo medio cuando estaba en el Lastarria, entró al Liceo de Aplicación y fue expulsado por violencia, y nuevamente ahora entra al Liceo Alessandri en donde comete este acto de extrema violencia", fustigó.

"Creemos que aquí hay una violencia organizada política con el interés de destruir los liceos emblemáticos de nuestro país", denunció el alcalde.

En ese sentido, Bellolio solicitó al Senado que se incorpore una indicación en el proyecto "Escuelas Protegidas": "Que aquellos que han sido expulsados por violencia extrema, no puedan entrar más a nuestros liceos emblemáticos", señaló.

Hogar de Cristo: Aumentar penas no resuelve el fondo del problema

Carola Gana, directora ejecutiva de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, advirtió que el aumento de medidas punitivas contra alumnos que protagonizan hechos de violencia escolar no resuelve el problema de fondo: "La exclusión educativa, (por ejemplo), cuando los jóvenes llegan a momentos en que los excluyen de las escuelas, también son excluidos de otros sistemas".

La especialista explicó que el hecho de "acompañar muy cercanamente a los jóvenes y promover el sentido de participación y pertenencia ayuda mucho a poder finalizar estas trayectorias sintiéndose ellos reconocidos. Un espacio donde se puede volver a confiar en ellos, y esa confianza tiene una respuesta en general positiva".

"La mayoría de los estudios últimamente dicen que los sistemas, mientras más punitivos se ponen, resuelven una parte del problema pero no resuelven el fondo. Cuando hay colegios que se abren a estos espacios diferentes a poder trabajar con un joven que tenga una problemática compleja, como también existen los colegios de reingreso", alertó.