Superintendencia de Educación insta a colegios instalar cámaras y comités de seguridad
El documento "otorga herramientas concretas para actuar con rapidez y responsabilidad" ante el auge de la violencia escolar, dijo la superintendenta (s) Pamela Adriazola.
También incluye medidas como coordinación interinstitucional con Carabineros y municipios, establecer dispositivos de alarma y reforzar la salud mental.
"La seguridad y el bienestar de estudiantes y equipos educativos son una prioridad absoluta", dijo la autoridad.