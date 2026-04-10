Tarapacá: 19 recintos educacionales han denunciado amenazas en últimas 24 horas

Un total de 19 recintos educacionales de la Región de Tarapacá han denunciado amenazas las últimas 24 horas, según la PDI; cifra que se enmarca bajo el clima de temor y alerta surgido en la zona tras el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama (Región de Antogasta).

Las denuncias han sido recibidas tanto en la propia PDI como en el Ministerio Público, por lo que la Seremi de Educación procedió a instruir charlas a los establecimientos educacionales con el fin de prevenir este tipo de situaciones y poner en conocimiento de los alumnos a qué tipo de sanciones penales se enfrentan por amenazar.

El prefecto inspector de la PDI Mauricio Jorquera afirmó que trabajan "en algún tipo de evidencia recogida conjuntamente con el Laboratorio de Criminalística de la institución, con (la Brigada de) Cibercrimen y con una unidad especializada a cargo de la investigación que designó la fiscal regional (Virginia Aravena)".

Sin embargo, el agente descartó profundizar más sobre los antecedentes "por el éxito de la investigación, porque también se pueden materializar otros eventos donde ya van a tener información estos potenciales alumnos (que perpetren amenazas)".

"Es importante que los colegios abran sus puertas a nuestras policías"

Por su parte, el seremi de Educación de Tarapacá, Leonardo Gálvez, hizo un llamado a los recintos educacionales a abrirle las puertas a la policía y a Fiscalía.

"Los colegios tienen la posibilidad de aceptar o no, pero es súper importante que abran las puertas a nuestras policías que están llevando charlas preventivas sobre la ley. Fiscalía también va a iniciar, a partir de hoy, la oferta a muchos colegios", aseguró.

"Nosotros vamos a promover esto y vamos a tener visitas de autoridades importantes pronto, porque están preocupadas no solo de la situación de nuestra región, sino que del país. Pero (tenemos) la tranquilidad de que estamos haciendo cosas; que no estamos inamovibles ni ni esto está mirándose desde lejos. Estamos metidos en el problema para solucionarlo", agregó Gálvez.