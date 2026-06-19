Codelco descarta vender su participación en El Abra y Quebrada Blanca
Esto, luego que Diario Financiero afirmara que su presidente, Bernardo Fontaine, busca financiamiento para alivianar parte de la deuda de 25 mil millones de dólares de la empresa.
"La información no se ajusta a la realidad, pues no se ha analizado, discutido o adoptado decisión alguna", respondió la cuprífera a través de una declaración.
De todos modos, Codelco añadió que en los próximos meses se evaluarán, "de manera integral, distintos aspectos de la gestión y desarrollo futuro, incluyendo la estructura operacional y de costos, la cartera de proyectos y eventual venta de activos".