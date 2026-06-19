Codelco descarta vender su participación en El Abra y Quebrada Blanca

Codelco desmintió esta jornada que evalúa vender su participación en las minas El Abra y Quebrada Blanca para tener financiamiento y alivianar parte de su deuda de 25 mil millones de dólares.

Esto, luego que el medio Diario Financiero (DF) asegurara que el presidente del directorio de la cuprífera, Bernardo Fontaine, estudia la posibilidad de vender el 49% y el 10% que mantiene la estatal en ambas, respectivamente, aunque sin haber presentado aún la iniciativa formalmente a la instancia.

A través de una declaración, Codelco informó que "dicha información no se ajusta a la realidad, pues ni el directorio ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dichas participaciones".

La empresa reiteró que el foco del directorio y de la administración "hoy está puesto en cuatro pilares estratégicos: seguridad, maximizar los excedentes para el Fisco, ordenar la casa con mano firme y transparencia y fortalecer la sostenibilidad".

De todos modos, añadió que en los próximos meses definirá su Plan Estratégico, donde se evaluarán, "de manera integral, distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro, incluyendo su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos y eventual venta de activos, alternativas de financiamiento y otras materias relevantes", cerró.