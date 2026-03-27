Codelco: Ganancias superaron los USD 2.000 millones en 2025 y el aporte al fisco creció un 16%

Codelco entregó este viernes sus resultados financieros correspondientes al cierre del año 2025, reportando ganancias superiores a los 2.000 millones de dólares y un aumento del 16% en el aporte al fisco respecto al periodo anterior.

La cuprífera estatal informó que las utilidades totales experimentaron un crecimiento del 23%, alcanzando los 2.423 millones de dólares. Por su parte, la producción de cobre se situó en 1.334.000 toneladas el año pasado.

La compañía también reportó un aporte al fisco de 1.778 millones de dólares en dicho periodo, lo que representa un incremento del 16% respecto a 2025.

"2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo marcado por el accidente en El Teniente y otras contingencias que impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas", puntualizó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.

"Frente a ello, hemos reforzado con decisión la seguridad, la confiabilidad, la continuidad y la disciplina operacional para consolidar los avances del período y retomar una senda de crecimiento sostenible", agregó.

La compañía destacó que el resultado se debió la sociedad conjunta con SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama, que permitió la creación de la empresa Novandino Litio, con una utilidad de 2.035 millones de dólares; y a un aumento de 143 millones de dólares (+58%) en las utilidades del cobre respecto a 2024.