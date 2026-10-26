Codelco y BHP sellaron acuerdo de exploración para el proyecto Anillo en Antofagasta

La estatal Codelco y la compañía minera BHP oficializaron este lunes la firma de un acuerdo de exploración para el proyecto Anillo, ubicado en la Región de Antofagasta, tras completar de forma satisfactoria todas las autorizaciones legales exigidas por la normativa vigente.

La operación representa un hito de cooperación en la minería nacional, al establecer un marco regulatorio y operativo que posibilitará el financiamiento de prospecciones técnicas en una de las zonas con mayor proyección cuprífera de Chile.

El contrato suscrito habilita a BHP a invertir hasta 40 millones de dólares en diversas campañas de sondaje y desarrollo de estudios geológicos avanzados.

Dichas faenas se desplegarán sobre una superficie total de 24.000 hectáreas correspondiente a la propiedad del proyecto Anillo.

Desde Codelco apuntan a rentabilizar su cartera de propiedades mineras mediante el ingreso de capital extranjero. (FOTO: ATON)

El propósito de los trabajos técnicos consiste en profundizar el conocimiento geológico del subsuelo y evaluar el potencial de desarrollo minero que presenta este yacimiento en el mediano y largo plazo.

El acuerdo responde a intereses estratégicos convergentes entre la empresa estatal y el grupo minero privado, dado que, por un lado, Codelco busca maximizar el valor de su cartera de propiedades mineras mediante la atracción de capitales internacionales para faenas de riesgo geológico.

Mientras que desde la perspectiva de BHP, la exploración conjunta con la estatal chilena resulta clave para consolidar nuevas reservas de mineral que permitan atender la creciente demanda de cobre en los mercados internacionales.