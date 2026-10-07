Gracias al "Súper Niño", el verano tendrá días de mucho calor, pero también de lluvia

Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, atribuyó la intensidad del último sistema frontal en la zona central del país al llamado fenómeno del "Súper Niño", y estimó que continuará activo incluso tras la llegada del verano.

"Este sistema frontal dejó montos entre los 40 y los 90 milímetros en los valles de la Región Metropolitana, que era lo que se esperaba, y de 100 a 150 milímetros en los sectores precordilleranos, lo que superó lo que estábamos esperando. Eso produjo la crecida de ríos, el desborde del Río Mapocho y de algunos canales, inundaciones y anegamientos de pasos bajo nivel", explicó en Lo que Queda del Día de Cooperativa.

Además del factor meteorológico, el experto observó que la orografía y el urbanismo de las ciudades también influye en las consecuencias negativas de las precipitaciones: "Por ejemplo, a mayor asfalto en las calles, hay menos posibilidad de que el agua se pueda ir rápidamente, entonces se empieza a acumular, causando el aumento del nivel del agua en las calles", planteó.

Por otro lado, Brufort confirmó que este último frente arribó "gracias a las condiciones propicias que crea 'El Niño' y, en este caso, un 'Niño' bien intenso, en especial para estos meses de primavera, donde posiblemente veremos la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central", aunque en caso de no ocurrir, puede haber bajas segregadas, "que son el otro fenómeno meteorológico que en este tiempo deja precipitaciones" en esta área de Chile.

"Lo más probable es que continúe el ingreso de sistemas frontales a la zona central durante la primavera, producto de las mismas condiciones que crea 'El Niño', y para el verano, también es probable que, por un lado, tengamos un aumento de temperaturas y de olas de calor, pero también el ingreso de bajas segregadas que puedan dejar precipitaciones", adelantó el meteorólogo.

En concreto, "no debería sorprendernos si en verano tenemos días con mucho calor, y otros con cielos más bien nublados y precipitaciones. Todo eso es gracias a 'El Niño'", subrayó.