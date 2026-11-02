El Teniente: Sernageomin detectó unas 120 observaciones en fiscalización

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) detectó alrededor de 120 hallazgos en una fiscalización a la división El Teniente de Codelco, cuyo resultado no implica nuevas paralizaciones, según explicó el director del organismo, Mauricio Lorca, en El Diario de Cooperativa.

La inspección, que concluyó el viernes, contó con 14 fiscalizadores de distintas regiones y especialidades, quienes revisaron siete sectores de la operación minera durante una semana.

"Levantaron una serie de hallazgos que fueron más de cien, del orden de 120 hallazgos, con distintos niveles de cómo se abordan: algunos más simples, otros más complejos", detalló la autoridad.

Lorca explicó que el servicio está consolidando las minutas y actas de la fiscalización para comunicar sus observaciones y avanzar en la corrección de las desviaciones detectadas.

Desviaciones subsanables

Consultado por eventuales incumplimientos que pudieran comprometer la continuidad de las operaciones o derivar en nuevas paralizaciones, el director descartó ese escenario a partir de lo observado en terreno.

"Lo que nosotros revisamos ahora en terreno encontramos varias desviaciones que son subsanables. No hay peligro para los trabajadores en función de nuestros hallazgos", sostuvo.

La autoridad agregó que Codelco deberá abordar las observaciones que le comunique el organismo fiscalizador.

La fiscalización se realizó semanas después de la muerte de dos trabajadores contratistas tras una avalancha en el sector Cráter Norte, ocurrida el 11 de octubre.

Por ese hecho, la Fiscalía Regional de O'Higgins abrió una investigación por un eventual cuasidelito de homicidio, para establecer posibles responsabilidades en las condiciones en que se desarrollaban las labores de limpieza.