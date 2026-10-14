Trabajadores fallecidos en El Teniente: Fiscalía indaga cuasidelito de homicidio

La Fiscalía Regional de O'Higgins confirmó este miércoles que investiga un cuasidelito de homicidio en el caso de la muerte de dos subcontratistas de la división El Teniente, quienes fueron víctimas de una avalancha de nieve y lodo el pasado domingo.

Guillermo Guajardo y Diego Ponce, de 53 y 34 años, trabajaban para la empresa San Lorenzo, que a su vez presta servicios a la empresa contratista Aura, y perdieron la vida mientras realizaban labores de limpieza en un camino del sector Cráter Norte.

El fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses, explicó que se debe "determinar si existe alguna responsabilidad, alguna negligencia, de parte de alguno de los integrantes de la empresa -de alguna jefatura, en definitiva- (en lo que respecta a el) por qué esas personas se encontraban trabajando en ese lugar, ya que la muerte se ocasiona a propósito de una avalancha, y todos sabemos que ocurría un temporal en ese momento".

Si bien se ha dado cuenta de la relación entre San Lorenzo y Aura en esa faena de Codelco, el persecutor indicó que "hay al menos cuatro empresas que mantienen contratos en distintas labores que tienen relación con el hecho".

Por su parte, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Rancagua, informó que según la autopsia del Servicio Médico Legal, la causa de muerte de los trabajadores fue asfixia por inmersión, dato que contrasta con el resultado de las primeras diligencias en Cráter Norte, que apuntaban a un aplastamiento.

En paralelo, la policía civil conformó en esta jornada un equipo multidisciplinario, entre personal de la BH y de la Brigada Investigadora de Delitos contra la Salud y el Medioambiente (Bidema), para esclarecer las causas del fatal accidente.