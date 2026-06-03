Ingeniero Jorge Gómez reemplazará a Rubén Alvarado como presidente ejecutivo de Codelco

El directorio de Codelco anunció esta jornada que designó a Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la cuprífera, luego que Rubén Alvarado presentara su renuncia al cargo, que desempeñó desde septiembre de 2023.

A través de un comunicado, que no precisó las razones de la salida de Alvarado, el directorio agradeció "el trabajo realizado durante su gestión", ya que condujo "a la Corporación en los distintos desafíos que ha debido enfrentar en este período".

"En consecuencia, el directorio de Codelco, luego de una sesión extraordinaria, acordó la designación de Jorge Gómez Díaz como nuevo presidente ejecutivo de la compañía. Asumirá el cargo a partir del próximo 13 de julio, mientras Rubén Alvarado continuará desempeñando dichas funciones hasta esa fecha", agrega el texto.

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, destacó que "Jorge Gómez es uno de los ejecutivos más reconocidos y respetados de la minería chilena. Su sólida experiencia operacional y de gestión, una destacada capacidad para liderar equipos de alto desempeño y su visión de la minería para generar valor sostenible para trabajadores y comunidades, serán claves para enfrentar los desafíos de esta nueva etapa de Codelco".

"Estamos muy satisfechos de que haya aceptado asumir este desafío", valoró el economista, que asumió a la cabeza de Codelco hace exactamente una semana, tras ser designado por el Presidente Kast para suceder a Máximo Pacheco (PS).

"Los focos del nuevo presidente ejecutivo serán la seguridad de las personas como prioridad, generar rentabilidad y maximizar los aportes al Estado, (y) el control de la gestión y la sostenibilidad operacional, ambiental y social", afirmó Fontaine.

"Más de 30 años de destacada trayectoria" en minería

El comunicado del directorio señala que Gómez es ingeniero civil en minas de la Universidad de Atacama y que cuenta "con más de 30 años de destacada trayectoria en la minería".

"Asumirá en Codelco tras liderar durante los últimos 14 años la Minera Doña Inés de Collahuasi, período en el que, como presidente ejecutivo, impulsó una profunda transformación de la compañía, posicionándola entre las operaciones más relevantes, eficientes y seguras de la industria a nivel mundial", indica la misiva.

"Previamente, se desempeñó como vicepresidente de Operaciones Centro-Sur de Codelco, teniendo bajo su responsabilidad las divisiones Andina, El Teniente, Ventanas y Salvador", agrega.

Asimismo, "fue vicepresidente de Operaciones de Antofagasta Minerals entre 2006 y 2010, gerente general y gerente de Operaciones de Minera Los Pelambres entre 1997 y 2006, además de ocupar diversos cargos de responsabilidad en Compañía Minera Mantos de Oro".

Su trayectoria incluye también "una activa participación gremial e institucional. Fue presidente del Consejo Minero entre 2018 y 2022 y director de Sonami durante dos períodos. En 2025, fue distinguido por EY Chile y El Mercurio con el premio Ejecutivo del Año, reconocimiento a su liderazgo y aporte al desarrollo de la industria minera chilena", cierra el comunicado.