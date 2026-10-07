Presidente de Codelco reafirmó ante el Congreso compromiso de investigar irregularidades

El presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, compareció esta jornada ante la comisión especial del Congreso que investiga las discrepancias en las cifras de producción del cobre, y reafirmó su compromiso de "investigar cualquier irregularidad" y aplicar las sanciones que correspondan.

La asistencia de Fontaine al Parlamento se da un día después de que la cuprífera detectara nuevas inconsistencias en el marco de la revisión que efectúa a la cantidad reportada manufacturada en los años 2024 y 2025, cuyo informe de producción final fue presuntamente inflado.

Ante la detección reciente de dichas irregularidades, según afirmó Codelco en una nota de prensa, se resolvió profundizar las revisiones en curso, encargar una auditoría externa independiente y enviar los antecedentes a Fiscalía.

En este contexto, el presidente de la minera estatal afirmó ante la comisión investigadora parlamentaria que "la decisión del directorio y de la administración de Codelco es investigar cualquier irregularidad e identificar los efectos que esto tenga y a los responsables".

"(Todo, con el fin de) aplicar las sanciones y recuperar las pérdidas patrimoniales que pueda haber eventualmente para el Estado. Ese es nuestro compromiso, junto con fortalecer los controles para hacer cada vez más difícil que este tipo de hechos pueda ocurrir", sostuvo.

Piden la renuncia de cinco directores

El diputado RN e integrante de la comisión investigadora, Daniel Valenzuela, pidió a Fontaine que "cinco de los directores integrantes que participaron (en las irregularidades y que fueron designadas por parte) del Gobierno anterior tienen que renunciar".

"Esto no es una novedad: acá hay una máquina para defraudar Codelco, y esto -lo quiero decir fuerte y claro- recién está comenzando", alertó.

En una línea similar, el presidente de la comisión, el diputado PPD Cristián Tapia, expresó: "Alguien preguntaba si podemos tener más sorpresas adelante en otras divisiones, y yo creo que las van a haber".

"Lo dijimos apenas supimos lo de Chuquicamata; aquí puede que hayan más eventos similares, pues hay algo muy parecido a un modus operandi que, lamentablemente, los exejecutivos de Codelco avalaron", agregó.