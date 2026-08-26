Se acerca el cambio de hora: ¿Cómo afecta a la salud y qué advierte la ciencia?

El próximo sábado 5 de septiembre, a las 23:59 horas, la mayor parte de Chile continental deberá adelantar sus relojes en 60 minutos para dar inicio al horario de verano (huso UTC-3), con excepción de las regiones de Aysén y Magallanes, que conservarán su régimen actual.

Aunque la medida brindará tardes con mayor iluminación natural, implicará mañanas más oscuras, un factor determinante para el funcionamiento biológico del cuerpo humano.

Desde la cronobiología, la falta de luz en las primeras horas de la jornada representa un desafío para el reloj circadiano, mecanismo interno encargado de coordinar los ciclos de vigilia y sueño, los niveles de alerta, la secreción de hormonas y el metabolismo general.

El debate científico recalca que la luz matinal es indispensable para mantener el bienestar físico y biológico. (FOTO: ATON)

Efectos inmediatos en el organismo y el descanso

La transición artificial de horario suele generar desajustes durante los días posteriores. Debido a que las personas deben iniciar su jornada cuando el cuerpo aún se encuentra preparado para el reposo, es frecuente experimentar somnolencia diurna, fatiga, dificultades para conciliar el sueño y una disminución temporal del rendimiento físico y cognitivo.

Asimismo, la literatura médica internacional ha registrado vínculos entre el inicio del horario de verano y un incremento transitorio en episodios cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y siniestros de tránsito.

Al respecto, Luis Larrondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), explicó que "nuestro organismo no se ajusta automáticamente porque movamos las manecillas del reloj. Al adelantar una hora nuestras actividades, especialmente cuando todavía hay poca luz en las mañanas, estamos obligando al cuerpo a funcionar en un momento en que biológicamente aún está programado para seguir durmiendo".

Sociedades médicas internacionales recomiendan poner fin a las modificaciones semestrales y establecer un huso estándar definitivo. (FOTO: ATON)

"Esa desincronización puede afectar el sueño, el estado de alerta y nuestro desempeño durante el día", advirtió el experto.

Frente a las alteraciones recurrentes, el debate científico internacional plantea la necesidad de terminar con los cambios estacionales de hora y fijar de manera definitiva un horario estándar (equivalente al de invierno).

Recomendaciones para enfrentar el ajuste de septiembre

Mientras se mantenga vigente el actual marco regulatorio, los especialistas sugieren aplicar una serie de hábitos preventivos para reducir el impacto fisiológico durante los primeros días:

Mantener horarios regulares y estables de acostarse y levantarse.

de acostarse y levantarse. Evitar prolongar la vigilia de manera innecesaria durante la noche.

durante la noche. Disminuir la exposición a pantallas y dispositivos electrónicos antes de dormir.

antes de dormir. Procurar recibir luz natural directa durante las primeras horas de la mañana.

Pese a estas medidas paliativas, desde la comunidad científica reiteran que el problema de fondo reside en la política de modificación horaria periódica.